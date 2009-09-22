اوباما از خطاهای سلف خود درس نگرفته است/ دیدار سه جانبه ظاهری است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی در این باره به قلم "تورستن اشمیتز" با اشاره به تلاشهای بی ثمر جرج میچل فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه برای برقراری یک توافق بین فلسطین و رژیم اسرائیل نوشت: اختلافات بسیار حل نشدنی به نظر می رسیدند، بنابراین میچل با دستهای خالی به واشنگتن برگشت.

این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و میچل فرستاده شکست خورده وی بر این مسئله اصرار دارند که نشست سه جانبه غافلگیرانه نتانیاهو و عباس با حضور اوباما را که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار می شود به عنوان علامتی برای این موضوع که آمریکا تا چه اندازه و به صورت فشرده در گرایش صلح خاورمیانه کار می کند نشان دهد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: البته دست دادن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و رئیس اسرائیل هیچ تاثیری در حل مناقشات خاورمیانه ندارد.

در ادامه آمده است: از زمان شروع گرایش صلح اسلو در 16 سال پیش آمریکا همواره سران اسرائیل و فلسطین را در نشست های مختلف برای امضای قراردادها و انجام مذاکرات تحت فشار قرار داده و همواره این دیدارها با عکس های یادگاری و قراردادهایی پایان یافته و به مرور کهنه و قدیمی می شدند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: اصرار اوباما بر این موضوع که مجمع عمومی سازمان ملل را بار دیگر با یک دست دادن ظاهری روسای فلسطینی و اسرائیلی تزئین کند این گمان را ایجاد می کند که اوباما از خطاهای سلف خود بوش درس نگرفته است.

نویسنده در ادامه نوشت: چنین دیدارهای نمایشی و بدون ماهیت هیچ نقشی در برطرف کردن مناقشات خاورمیانه ندارد. بی صبری ها و اصرارهای آمریکا برای برقراری یک سازش اجباری بین فلسطین و اسرائیل هیچ تاثیر خوبی در استراتژی خاورمیانه ای حکومت جدید آمریکا که البته یک روند جدیدی را در این راستا وعده داده است، ندارد.

زوددویچه سایتونگ همچنین خاطر نشان کرد: اینکه نتانیاهو از موافقت با تعیین یک تاریخ زمانی برای توقف شهرک سازی اجتناب می کند در حقیقت یک توهین به واشنگتن است. اوباما باید به جای طراحی توافقهای ساختگی بین فلسطین و اسرائیل آشکارا اسرائیل را به توقف شهرک سازی مجبور کند.

اگر نتانیاهو باز هم بر این مسئله اصرار داشته و کوتاه نیامد واشنگتن می تواند کمکهای نظامی به این رژیم را قطع کرده و اعتبارهای خود برای اسرائیل را کم کند. همچنین آمریکا باید روی تصمیم صلح خاورمیانه در سال 2003 که دقیقا همان چیزی را که اسرائیل از آن اجتناب می کند یعنی توقف شهرک سازی تاکید کند.