تقوی مرد طلایی روز نخست رقابتهای جهانی / ایران در جایگاه چهارم

به گزارش خبرنگار مهر، در وزن 66 کیلوگرم مهدی تقوی پس از استراحت در دور اول در دور دوم حریف گرجستانی را شکست داد تا در دور سوم با شکست دادن آندری استادنیک اوکراینی دارنده مدال نقره المپیک 2008 پکن راه خود را برای کسب مدال طلا هموار کند.

تقوی در دیدارهای سوم و چهارم خود "لئونید اسپریدینوف" کشتی گیر کهنه کار قزاق و "محمد ایلخان" ترکیه ای و جانشین شایسته شاهین رمضان قهرمان المپیک پکن را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت و در این مسابقه نیز مانند چهار دیدار قبلی خود بدون حتی دادن یک امتیاز "رسول ژوکائف" کشتی گیر روس را با اقتدار شکست داد و صاحب گردن آویز طلا شد.

در وزن 96 کیلوگرم سعید ابراهیمی که دیدار سرگروهی مقابل "گاتسالوف" روس شکست خورده بود در مسابقه رده بندی نیز مانند رقابتهای المپیک پکن مقابل "گئورگی گوگشیلیدزه" گرجستانی مغلوب شد و به مقام پنجم رسید. در این وزن گاتسالوف از روسیه و گازیموف از آذربایجان اول و دوم شدند.

در وزن 55 کیلوگرم حسن رحیمی با دو پیروزی و یک شکست مقابل "رضوان گادجی یف" از بلاروس در جایگاه دهم قرار گرفت. در این وزن "کیونگ ایل" از کره شمالی قهرمان شد و "سزار اکگول" از ترکیه در جایگاه دوم ایستاد.

در پایان روز نخست رقابتها تیم روسیه با کسب یک مدال طلا توسط "گاتسالوف" در وزن 96 کیلوگرم، یک مدال نقره توسط "رسول ژوکائف" در وزن 66 کیلوگرم و یک مدال برنز توسط "ویکتور لبدف" در وزن 55 کیلوگرم با 27 امتیاز در صدر قرار دارد، تیم ترکیه با کسب یک مدال نقره توسط "سزار اکگول" در وزن 55 کیلوگرم، یک مدال برنز توسط "سرحت بالچی" در وزن 96 کیلوگرم ویک مقام پنجمی در وزن 66 کیلوگرم با 23 امتیاز در رتبه دوم قرار دارد.

آذربایجان با کسب یک مدال نقره توسط "ختاگ گازیموف" در وزن 96 کیلوگرم، یک مقام پنجم در وزن 55 کیلوگرم و یک مقام هفتم در وزن 66 کیلوگرم با 19 امتیاز سوم است.

تیم ایران با کسب یک مدال طلای مهدی تقوی در وزن 66 کیلوگرم و دومقام پنجم و دهم سعید ابراهیمی و حسن رحیمی در اوزان 96 و 55 کیلوگرم با 17 امتیاز در جایگاه چهارم قرار دارد و تیم بلاروس با کسب 14 امتیاز پنجم است.

نکته جالب اینجاست که تیم کره شمالی با کسب یک مدال طلا در وزن 55 کیلوگرم ویک مقام نهمی در وزن 66 کیلوگرم دارای 12 امتیاز است.

رقابتهای اوزان 60،84 و120 کیلوگرم از ساعت 30/14 دقیقه امروز سه شنبه به وقت تهران آغاز می شود و سید مراد محمدی، جمال میرزایی و فردین معصومی درسالن مسه سنتر شهر هرنینگ دانمارک به مصاف حریفان خود می روند.

صادق گودرزی کشتی گیر وزن 74 کیلوگرم کشورمان نیز ظهر امروز سه شنبه وزن کشی می کند و از عصر فردا چهارشنبه به مصاف حریفان خود می رود.