دیوار بتونی برای جلوگیری از ورود سیل به شهر زنجان احداث می شود

محمدرضا براتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: با هماهنگی های به عمل آمده، مقرر شد تا در منطقه شمال شهر زنجان که دو مسیل در آنجا وجود دارد، دیواره بتونی ایجاد شود تا از سرازیر شدن سیلابهای ناشی از بارندگی به داخل شهر، جلوگیری شود.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح گفت: با عملی شدن این طرح، در آینده کمتر شاهد جاری شدن سیل در سطح شهر زنجان خواهیم بود و به مرور، چنین طرحهایی در سطح سایر شهرستانها نیز به اجرا در می آید.

براتی با بیان اینکه در حال حاضر کلیه دستگاه های مرتبط با ستاد حوادث استان در آمادگی کامل به سر می برند، افزود: ستاد حوادث استان زنجان به لحاظ هماهنگی و برخورداری از امکانات و تجهیزات امدادرسانی در بهترین شرایط قرار دارند.

