کرامتی در گفتگو با مهر:همیشه دوست داشتم با کارگردان "پرده آخر" همکاری کنم

کرامتی درباره نقش خود در فیلم سینمایی "تردید" به خبرنگار مهر گفت: قرار بود از ابتدا در فاز قبلی این پروژه که تهیه‌کننده آن محمدمهدی دادگو بود، همکاری کنم. پس از مدتی به دلیل بیماری کارگردان ساخت این فیلم به تعویق افتاد و زمان شروع دوباره کار، تعدادی از عوامل تغییر کردند.

وی افزود: از همان ابتدا که از دفتر کریم مسیحی با من تماس گرفتند برای همکاری در این پروژه، بسیار خوشحال شدم. همیشه دوست داشتم با کارگردان "پرده آخر" کار کنم و فکر می‌کنم همکاری با او برای هر بازیگری آرزو باشد. وقتی فیلمنامه را به من پیشنهاد دادند، متوجه شدم که اقتباسی از نمایشنامه "هملت" است، من پیش از این تجربه بازی در تئاتر آن را داشتم و فکر کردم این متن با یک نگاه امروزی می‌تواند فیلم تاثیرگذاری باشد.

کرامتی ادامه داد: با اینکه نقش خانم افراسیابی در این کار کوتاه بود، اما حس کردم که با این نقش متفاوت می‌توانم تجربه تازه‌ای در سینما در کنار یک کارگردان حرفه‌ای داشته باشم. کوتاهی نقش خطر برخورد منفی را از بین می‌برد و محکی خوبی بود تا خودم را امتحان کنم.

وی در ادامه عنوان کرد: نقش اگر بلندتر بود قطعا شکل دیگری می‌گرفت. من از تیزهوشی کارگردان "تردید" مطمئن بودم و می‌دانستم که او نقش افراسیابی را در این حد می‌دیده است. ما تست گریم متفاوتی برای این نقش زدیم و خوشبختانه کریم مسیحی از ساختن ظاهر عجیب و غریب برای این نقش کاملا دوری می‌کرد.

کرامتی افزود: با گریمور فیلم و کریم مسیحی به این نتیجه رسیدیم که چهره این شخصیت طبیعی و بازی نیز کاملا منطبق بر این موضوع و از آرامش خاصی برخوردار باشد. این نوع بازی و گریم باعث شد که مخاطب در بخشی از فیلم در روبرو شدن با شخصیت دوگانه این کاراکتر تعجب کند. به همین دلیل از حرکات اغواگرانه دور شدیم. این موضوع به ایفای نقش کمک کرد. اگر قرار بود گریم یا بازی این شخصیت به نوعی از آنچه در فیلم به نمایش درآمد، پررنگ‌تر باشد، مخاطب آن را پس می‌زد.

وی درباره همکاری خود با کریم مسیحی افزود: وی نظرات را به خوبی می‌پذیرفتند. ولی شخصیت‌ها را در ذهن خودشان از قبل پرداخته بودند. در طول کار من ایده‌هایی داشتم که پیشنهاد کردم و با هم درباره آنها به نتیجه رسیدیم. برای ایفای نقش بیشتر به نظر کارگردان گوش می‌کردم.

این بازیگر سینما که هم اکنون در فیلم "آدمکش" رضا کریمی بازی می‌کند، درباره نقش خود در این فیلم گفت: در این فیلم نقش زنی را بازی می‌کنم که دچار مشکلات روحی، روانی است و برای درمان نزد دکتر روانپزشک می‌رود. این شخصیت در "آدمکش" به شکلی است که تاثیر زیادی در فیلم دارد و حتی زمانی که تصویری از وی دیده نمی‌شود، همه درباره او صحبت می‌کنند. به نوعی تفکر این شخصیت و صحبت درباره او روند داستان را پیش می‌برد.

وی با اشاره به تجربه کار خود در فیلم "حس پنهان" مصطفی رزاق کریمی گفت: من در این فیلم نقش یک دکتر روانپزشک را بازی می‌کردم و برای رسیدن به این نقش به مطب دکتری مراجعه کردم و طی جلساتی با بیماران صحبت می‌کردم. اما در "آدمکش" جای من با بیمار عوض شده است. البته برای رسیدن به این نقش هم از مشورت دکتر روانشناس استفاده کردم تا با روحیات این افراد بیشتر آشنا شوم.

در خلاصه داستان "تردید" آمده است: پدر سیاوش در یک حادثه مرده و عموی او ثروت خانواده را در دست گرفته است. سیاوش به دخترعمه خود مهتاب علاقه دارد. او که هنوز از خبر درگذشت پدرش حیران است خبری عجیب‌تر می‌شنود. اینکه مادرش قصد دارد با عمویش ازدواج کند. سیاوش متوجه می‌شود مرگ پدر طبیعی نبوده و او را به قتل رسانده‌اند و ...

بهرام رادان، حامد کمیلی، علیرضا شجاع‌نوری، ترانه علیدوستی، کاوه کاویان، رزا آرایش، توفان مهردادیان و مهرداد فلاحتگر ازدیگر بازیگران این فیلم هستند.