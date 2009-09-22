فرهاد شکیبی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهرافزود: قرار است برای مسابقات جهانی تنها دو تیم اعزام شود و چون تیم های اعزامی مشخص هستند دلیلی ندارد که در اردو شرکت کنیم.

وی ادامه داد: از زمان آغاز اردوی تیم ملی هیچ مسابقه انتخابی برگزار نشد و سرمربی تیم ملی تنها سلیقه‌ای عمل نمود. وقتی سلیقه ایشان در حضور چند پیشکسوت و ملی پوش زحمت کش حاکم می شود برای چه باید در اردوها شرکت کنیم.

شکیبی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هم اکنون 5 تیم از کاتاهای مختلف در اردو حاضر هستند و مدتهاست که برای حضور در مسابقات جهانی تلاش می کنند و در انتها بدون برگزاری مسابقه انتخابی و تنها با نظر سرمربی تیم قرار است دو تیم اعزام شود. چرا تیم های اعزامی با حضور داوران و اعضای کمیته فنی انتخاب نمی شوند؟ آیا تیمی که سال قبل در مسابقات جهانی چهارم شد همان کیفیت را دارد؟

این عضو تیم ملی در مورد حضور اعضای کمیته فنی کاتا در اردوهای تیم ملی گفت: از میان اعضای کمیته فنی تنها کارگر و عزیزی چند بار به اردوی تیم کاتا آمدند که آنها هم تخصصی در کاتا ندارند. سرمربی تیم ملی هم که تنها در اردو ایراد تیم های دیگر را می گیرد و کسی تاکنون کاتای ایشان با عسگری را ندیده است.

وی با انتقاد دوباره از سرمربی تیم ملی گفت: آقای زند قرار بود درکنار قادری "گوشین جوتسو" کاتا اجرا کند.عسگری هم به همراه میرزایی در کاتای دیگری بود که بعد از مدتی میرزایی از اردو حذف شد و قادری هم به دلایل دیگر کناره گیری کرد تا زند و عسگری کنار هم در "جونو" کاتا شرکت کنند.

شکیبی در پایان گفت: دراین رابطه باید فکری اساسی شود. نمی شود که عده ای مدتها زحمت بکشند و سپس سرمربی تیم ملی با اعمال سلیقه شخصی نفرات اعزامی را مشخص کند. باید نظارتی روی انتخاب ها باشد.