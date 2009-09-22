به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه در 50 قسمت 50 دقیقهای بر مبنای فیلمنامه علیرضا کاظمیپور و سعید جلالی و تهیهکنندگی ایرج محمدی و مهران مهام تهیه شده و در آن پرویز فلاحی پور، فریبا کوثری، عبدالرضا اکبری، فریده صابری، محمد حاتمی، شاهرخ استخری، سیاوش خیرابی، سحر قریشی، حدیث میرامینی، سمانه پاکدل، مهدی ماهانی، ایمان موسوی، زهره فکور صبور و ... بازی کردند.
در خلاصه داستان "دلنوازان" آمده است: شکوه و جهان خواهر برادری هستند که سالهاست با فرزندانشان در خانهای قدیمی در کنار یکدیگر زندگی میکنند و قرار است بهزاد پسر جهان با مهتاب دختر شکوه ازدواج کنند، اما با ورود دختری که خود را خواهر گمشده بهزاد میداند ماجرا به گونه دیگری رقم میخورد.
عوامل این پروژه عبارتند از سهیل نوروزی مدیر تصویربرداری، مهدی آزادی صدابردار، آنیتا جواهرچی طراح صحنه و لباس، مهری شیرازی طراح گریم، آتوسا شاهحسینی منشیصحنه، آرمان موسیپور آهنگساز، امیر سلیمانی دستیار اول کارگردان، شاپور دلدار مدیر تولید، مجتبی خادمزاده برنامهریز و امیر ولیخانی سازنده تیتراژ.
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