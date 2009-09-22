به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند داستانی به سفارش سیمافیلم تهیه میشود و تحقیقات آن به تهیهکنندگی حسینعلی اربابی به پایان رسیده است. شهین ماکویی به همراه عباس سلیمینمین و خسرو معتضد تحقیقات تکمیلی فیلم مستند - داستانی "جمهوری" را پس از اعمال اصلاحات، بازنگری کردند و فرهاد توحیدی فیلمنامه آن را نوشته است.
در این مستند داستانی خیابان جمهوری بهانهای برای پرداختن به مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، چرا که در تاریخ این خیابان با وجود مکانهای مختلف همچون کافه نادری، سفارت انگلیس، سقاخانه، کلیسا و ... اتفاقات زیادی افتاده است.
محمد احمدی پیش از این فیلم سینمایی "حریم" را به کارگردانی علیرضا خطیبی تهیه کرده که بهار امسال اکران شد.
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