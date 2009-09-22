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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۰۰

کیانیان مستند داستانی "جمهوری" را روایت می‌کند

کیانیان مستند داستانی "جمهوری" را روایت می‌کند

رضا کیانیان راوی فیلم مستند داستانی "جمهوری" به کارگردانی محمد احمدی است که اواخر مهرماه تصویربرداری آن آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند داستانی به سفارش سیمافیلم تهیه می‌شود و تحقیقات آن به تهیه‌کنندگی حسینعلی اربابی به پایان رسیده است. شهین ماکویی به همراه عباس سلیمی‌نمین و خسرو معتضد تحقیقات تکمیلی فیلم مستند - داستانی "جمهوری" را پس از اعمال اصلاحات،‌ بازنگری کردند و فرهاد توحیدی فیلمنامه آن را نوشته است.

در این مستند داستانی خیابان جمهوری بهانه‌ای برای پرداختن به مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، چرا که در تاریخ این خیابان با وجود مکان‌های مختلف همچون کافه نادری، سفارت انگلیس، سقاخانه، کلیسا و ... اتفاقات زیادی افتاده است.

محمد احمدی پیش از این فیلم سینمایی "حریم" را به کارگردانی علیرضا خطیبی تهیه کرده که بهار امسال اکران شد.

کد مطلب 950607

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