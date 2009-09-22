عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- بازگشت مخفیانه امانوئل زلایا رئیس جمهور مخلوع هندوراس به این کشور.

- نخستین دیدار اوباما، نتانیاهو و ابومازن امروز در مجمع عمومی سازمان ملل صورت می گیرد.

- کشته شدن 24 نیروی وابسته به القاعده در درگیری های دو روز گذشته در فیلیپین.

- آزادی رهبر اقلیت شیعیان عربستان پس از یکسال بازداشت با حکم پادشاه این کشور.

- دیدار مدودوف رئیس جمهور روسیه با سران سوییس در راستای توافقات دوجانبه و امنیتی.

- پیشنهاد رئیس جمهور کره جنوبی به سران پیونگ یانگ درباره کنار گذاشتن برنامه تسلیحاتی خود در برابر کمک ها و ضمانت های بین المللی.

- امروز صبح در سرزمین های اشغالی رخ داد؛ کشته شدن یک شهروند عرب ساکن در اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست در ایست بازرسی منطقه قدس شرقی.

یک مقام روسی فاش کرد: از اسرائیل هواپیماهای بدون سرنشین خریداری کرده ایم.

- کشته شدن سه نفر در حادثه هوایی برزیل.

- عقب افتادن موعد بررسی پرونده 5 تن از متهمان حوادث تروریستی 11 سپتامبر.