توطئه بزرگ برخی رژیمهای عربی برای بازگرداندن بعثی ها به قدرت در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه عراقی "لارسا نیوز" فاش کرد سران و عناصر حزب منحله بعث مورد حمایت گسترده عربی هستند و طرحی برای نفوذ و رخنه آنها به داخل نهادها و مراکز کلیدی و حساس دنبال می شود.

این پایگاه خبری نوشت در رویدادی که در زمینه آمادگی ها برای ورود در انتخابات پارلمانی آتی، از مهمترین تحولات به شمار می رود، عناصر و شخصیتهای وابسته به حزب منحله بعث، حمایت گسترده عربی به ویژه از سوی عربستان، اردن و مصر را به دست آورده اند.

این کشورها در موضعی هماهنگ و یکپارچه درباره تشکیل چندین فراکسیون و حزب و گروه با نامهای مختلف برای سرپوش گذاشتن بر حضور عناصر بعثی به منظور ورود آنها در ائتلافهای موجود میان گروههای سیاسی عراق با هدف شرکت در انتخابات آتی به توافق دست یافته اند.

هدف طرح این کشورهای عربی از ایجاد تشکلهای کوچک اما متعدد، تضمین ورود تعداد بیشتری از بعثی ها در ائتلافهای سیاسی و در نتیجه شرکت در انتخابات آتی است.

منابع عراقی اعلام کردند انتظار می رود دو شبکه ماهواره ای نیز با حمایت مالی این کشورهای عربی با هدف حمایت از فعالیت بعثی ها در اواسل ماه نوامبر آینده( آبان-آذر) در کشورهای سوریه و مصر راه اندازی شود.

شبکه لارسا نیوز دو هفته پیش از وجود چنین فعالیتها و اسامی برخی گروههای بعثی که برای ائتلاف با فراکسیونهای بزرگ تلاش می کنند، پرده برداشته بود.

خاطر نشان می شود پارلمان عراق ، 16 ژانویه 2010 (26 دی) را زمان برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کرده است.