نقاط بحرانی اولویت اول طرح فاضلاب دشت آزادگان است

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز در تشریح اقدامات انجام شده گفت: در سال گذشته بالغ بر 19 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برای طرح فاضلاب دشت آزادگان در نظر گرفته شد که از این میزان 14.5 میلیارد ریال به شهرهای سوسنگرد و بستان و پنج میلیارد ریال برای شهرهای هویزه و رفیع در نظر گرفته شد.

وی افزود: با تخصیص اعتبار و فعال شدن پروژه ها بالغ بر 1.5 کیلومتر خطوط اصلی و انتقال، 3.6 کیلومتر انشعابات خانگی فاضلاب و یک واحد ایستگاه پمپاژ در منطقه کوی فرهنگیان سوسنگرد اجرا و به بهره برداری رسید.

پویا ادامه داد: با اجرا و بهره برداری از تلمبه خانه منطقه کوی فرهنگیان مشکل انسداد خطوط فاضلاب در مناطق سه راهی هویزه، شیخ عیسی طرفی و خیابانهای شهید رجایی، بساتینی، احد، شهید مهدی طرفی، اخوت، شهید کرامت و شهید بالشی بر طرف شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب خوزستان اجرای خط اصلی خیابان مسلم شهر سوسنگرد را یادآور شد و اظهار داشت: در عملیات طرح فاضلاب همچنین خط اصلی خیابان مسلم با 630 متر طول و عمق پنج متر با عملیات سپر کوبی اجرا شد که در نتیجه آن علاوه بر حل مشکل این خیابان انسداد خطوط فاضلاب در مناطق بالا دست این خیابان نیز حل شد.

پویا همچنین از 2.5 کیلومتر خطوط انتقال و انشعابات خانگی فاضلاب در شهر هویزه خبر داد و تصریح کرد: با اجرای این میزان شبکه و انشعابات مشکل فاضلاب مناطق کوی فرهنگیان و خیابان امام و مناطق بالادست شهر هویزه حل شد و وضع دفع فاضلاب در این مناطق ساماندهی شد.

وی اضافه کرد: اجرای 14 کیلومتر خطوط شبکه فاضلاب در مناطق کوت جنوبی و ساکیه هویزه جزو برنامه های ماست که در حال حاضر مقدمات آن از قبیل مطالعات و نقشه برداری به اتمام رسیده که این امر نیازمند اعتباری بالغ بر 22 میلیارد ریال است و در صورت تامین آن مشکل انسداد فاضلاب در بخش اعظم مناطق جنوبی شهر هویزه برطرف خواهد شد.

وی اجرای 1700 متر خطوط اصلی و فرعی فاضلاب در مناطق نواب صفوی، شهید سیاحی، شریعتی، میدان ساعت و ادامه کوی فرهنگیان در سوسنگرد و اجرای 640 متر خطوط اصلی و فرعی خیابان امام خمینی و ایستگاه پمپاژ فاضلاب منطقه کوت جنوبی را از برنامه های سال جاری این طرح در شهرستان دشت آزادگان برشمرد.