آمریکا با هرگونه حمله اسرائیل به ایران مقابله کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز،"زبیگنیو برژینسکی" در یک سایت غربی نوشت: اوباما باید به رژیم صهیونیستی بفهماند که در صورت حمله به تاسیسات هسته ای ایران، نیروی هوایی آمریکا مقابله به مثل می کند.

وی در ادامه نوشت: ما نمی توانیم در برابر چنین اقدامی ساکت بنشینیم و فقط آن را تماشا کنیم.

در همین حال نظرات برژینسکی درباره رژیم صهیونیستی با انتقادهای فراوان از سوی جامعه یهودی در آمریکا مواجه شده است.

این درحالیست که کاخ سفید هیچ عکس العملی را نسبت به اظهارات مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اسبق آمریکا نشان نداده است.

اظهارات برژینسکی پس از بیانات جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا ایراد شد که گفته بود: به عقیده من رنگ پوست اوباما دلیل اصلی فشارهای وارده علیه وی است.

بر اساس این گزارش جامعه بین الملل همچنان برداشتن گامهای فراوان ایران در زمینه اعتماد سازی و شفاف سازی برنامه هسته ای صلح آمیز خود و همکاری سازنده با آژانس بین المللی انرژی اتمی را نادیده می گیرند.

منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه 18 شهریور پیش بسته پیشنهادی جدید کشورمان را به نمایندگان کشورهای 1+5 در تهران تحویل داد.

