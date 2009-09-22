حضور دو برنده پولیتزر در همایش زنان نویسنده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تریبون نیوز، در این کنفرانس که از 24 تا 26 سپتامبر (2 تا 4 مهر) در کالج بری در ایالت جورجیای آمریکا برپا میشود "ناتاشا تریدوی" شاعر و "مارشا نورمن" نمایشنامهنویس از برندگان جایزه پولیتزر حضور خواهند داشت.
موضوع بحث همایش امسال "جنوبیها: یادآوری، پشتیبانی، ساخت" نام گذاشته شده که توجه مدعوین را به شرح شیوههای متمایزی که زنان جنوبی برای ثبت تصاویر ماندگار در نوشتن به کار بردهاند جلب میکند، شیوههایی که از عواملی چون جغرافیا، جنسیت، نژاد، قومیت، ملیت، طبقه اجتماعی، روحیه معنوی و... ناشی میشود.
تینا بوچر و جیم واتکینز از متولیان این همایش میگویند: هدف از برگزاری این کنفرانس ایجاد ارتباط جدید و بیشتر نویسندگان با عموم مردم است. ما در حال تلاش برای ساختن پلی میان جامعه دانشگاهی و خوانندگان عامه هستیم.
بوچرعنوان میکند: سخنرانی افراد برجسته با حضور دهها تن در این جلسات شرایطی را فراهم میکند که شرکت کنندگان به بحث درباره جذب وسیع مخاطب و مشکلات نویسندگان و خوانندگان جنوبی بپردازند.
همایش زنان نویسنده جنوبی شامل مباحث علمی و خلاقه است که در آن 140 تن از استادان دانشگاه و دانشجویان حضور خواهند داشت.
سارا گوردون مفسر آثار و زندگی فلانری او کانر و همچنین ملیسا فری گرین برنده جایزه کتاب رابرت اف کندی و جایزه لیلیان اسمیت به خاطر کتاب "عبادت برای شرتروک" از دیگر مهمانان برجسته این همایش هستند.
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