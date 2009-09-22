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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۲۹

هاشمیان بزودی به میدان بازمی گردد

هاشمیان بزودی به میدان بازمی گردد

وحید هاشمیان مهاجم ایرانی تیم فوتبال بوخوم تمرینات خود را به همراه سایر هم‌تیمی‌هایش بزودی از سر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشمیان که به‌ دلیل آسیب ‌دیدگی از ناحیه زانو یک ماهی از میادین دور مانده، همچنان تحت مداوا قرار دارد.

هاشمیان در خصوص آخرین وضعیتش اظهار داشت:  تا چند روز دیگر تمرینات گروهی را به‌صورت جدی از سر خواهم گرفت تا بتوانم با رسیدن به مرز آمادگی کامل به میادین بازگردم.

وی در ادامه افزود: طی 4 هفته دوران مصدومیت، به ‌طور مرتب به کار مداوا و تمرینات سبک مشغول بودم و انشاء الله بزودی در کنار تیم و همراه با سایر بازیکنان به تمرین خواهم پرداخت.

کد مطلب 950621

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