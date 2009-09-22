سیف الله دهکردی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: بوناچیچ از مربیان خوب و موفق فوتبال ایران است و باشگاه فولاد با وی قرارداد طولانی مدت دارد و به این راحتی وی را از دست نمی دهد مگر اینکه بوناچیچ نخواهد به همکاری خود با این باشگاه ادامه دهد.

وی افزود: ما برای این باشگاه، یک برنامه سه ساله داریم و امیدواریم به کمک بوناچیچ به هدف نهایی خود که کشف و شناسایی استعدادهای فوتبال است دست پیدا کنیم.

دهکردی در مورد نتایج تیم فولاد خوزستان در فصل اخیر مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور نیز گفت: متاسفانه نتایج خوبی در این مسابقات نگرفته ایم که البته بدشانسی هم در بروز این مسئله موثر بوده است. این نتایج روی بوناچیچ هم تاثیر منفی گذاشته و موجبات نگرانی وی را فراهم کرده اما ما حمایت خود را از وی ادامه می دهیم و از او خواسته ایم که با ذوق و شوق، کار خود را دنبال کند.

وی در مورد عملکرد برخی از بازیکنان فولاد خوزستان نیز گفت: اگر بازیکنان کم کار به خود نیایند به تدریج از بازیکنان جوان و آینده داری که در باشگاه فولاد وجود دارند استفاده می کنیم همچنان که در دو بازی اخیر هم از برخی از این بازیکنان استفاده شده است.

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان همچنین به افراد خارج از باشگاه که در تلاش هستند برای تیم فولاد ایجاد حاشیه کنند گفت: من به این اشخاص اعلام می کنم از این کار خود دست بردارند زیرا این کار بی‌فایده و بی ثمر است.

دهکردی در پایان گفت: فولاد با کسب یک پیروزی از بحران خارج خواهد شد.