خورشید در خواب نیز زمین را تهدید می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان اعلام کردند حتی زمانی که خورشید در آرام ترین شرایط ممکن از دوره 11 ساله خورشیدی قرار داشته باشد می تواند با ایجاد بادهای قدرتمندی شبکه های ارتباطاتی، هوانوردی و انرژی را در زمین با تهدید جدی مواجه سازد.

اخترشناسان معمولا با استفاده از ثبت تعداد لکه های خورشیدی بر روی سطح خورشید از حداکثر و حداقل فعالیت این ستاره عظیم آگاه می شوند. تعداد این لکه ها در دوره ای به نام حداکثر خورشیدی به بیشترین تعداد خود می رسد و سپس طی دوره ای مجددا به حداقل باز می گردد.

طی دوره حداکثر خورشیدی، طوفانها و شعله هایی که از سطح خورشید زبانه می کشند میزان زیادی انرژی به فضا تزریق می کنند که این انرژی به لایه محافظتی زمین آسیب وارد کرده و در نهایت شبکه های ماهواره ای و ارتباطاتی با اختلال مواجه می شوند.

اما دانشمندان مرکز ملی تحقیقات اتمسفری و دانشگاه میشیگان طی مطالعه ای جدید اعلام کردند سال گذشته و طی دوره خاموشی خورشید، زمین در معرض بمبارانهای قدرتمند خورشیدی قرار داشته است. به گفته دانشمندان خورشید همچنان به متعجب کردن زمینیان ادامه می دهد و در دوره خاموشی اش نیز زمین را با بادهای قدرتمندی تهدید می کند.

این در حالی است که دانشمندان در گذشته بر این باور بودند امواج انرژی خورشیدی در دوره حداقل خورشیدی ناپدید می شوند.

محققان با مقایسه دوره حداقل خورشیدی در سال 2008 و 1996 دریافتند که تاثیر خورشید بر روی زمین در سال 2008 نسبت به سال 1996 سه برابر بیشتر بوده است. هر یک از امواج انرژی ساطع شده از خورشید می تواند 7 تا 10 روز دوام داشته باشد.

بر اساس گزارش رویترز، محققان معتقدند رصدهای انجام شده در سال گذشته توانسته است دیدگاه دانشمندان را نسبت به چگونگی تاثیر دوره های خاموشی خورشید بر روی زمین به میزان قابل توجهی تغییر دهد.