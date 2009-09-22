سرپرست گروه نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران به مهر خبرداد: جزئیات تولید نانوداروها در ایران/ ورود نانوداروها به بازار تا2 سال آتی

دکتر سید مهدی رضایت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تولید نانوداروها در کشور گفت: در بخش نانوتکنولوژی سلامت انسان از اهمیت بالایی برخوردار است. این اهمیت باعث شده است تا محققان به کاربردهای نانوفناوری در بخش تولید دارو توجه ویژه ای داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر این نوع داروها بیشتر برای درمان سرطان مورد استفاده قرار می گیرند، افزود: با استفاده از نانو داورها قادر به تشخیص زودهنگام بیماریهایی چون سرطان خواهیم بود. این تشخیص علاوه بر اینکه راه را برای درمان موثر و کارا فراهم می کند عوارض داروها را به حداقل می رساند.

رضایت با بیان اینکه در ایران نیز تولید نانو داروها یکی از پنج اولویت ستاد توسعه فناوری نانو اعلام شده است، اظهار داشت: از این رو در دانشگاههای علوم پزشکی کشور در قالب پروژه های تحقیقاتی، اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است. ضمن آنکه معاونت دارو و غذای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری ستاد فناوری نانو بودجه هایی را برای این منظور در نظر گرفته است.

آغاز تولید نانو دارو در کشور

سرپرست گروه نانو فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به فعالیتهای کشور در زمینه تولید نانو داروها خاطرنشان کرد: در این زمینه چندین پروژه تحقیقاتی در زمینه تولید نانو داروها در دستور کار قرار گرفته است که تمام این پروژه ها برای تشخیص و درمان سرطان کاربرد دارد.

وی با اشاره به اهمیت این طرحهای تحقیقاتی افزود: داروها علاوه بر عضو بیمار بر کلیه بافتها اثر می گذارند که این اثر در مورد بیماران مبتلا به سرطان بیشتر مشاهده می شود. از این رو تحقیقات در زمینه نانو داروها بر روی تشخیص و درمان سریع سرطانها متمرکز شده است.

تلاش محققان کشور برای تولید داروی تومورهای بدخیم با نانولیپوزومها

رضایت نانو داروها را داروهایی هدفمند معرفی کرد و به مهر گفت: در حال حاضر با استفاده از نانو لیپوزومها تولید داروهایی برای درمان تومورهای بدخیم در دستور کار قرار دارد که امیدواریم تا دو سال آینده این دارو وارد بازار شود.

تولید داروهای هدفمند با استفاده از مشتقات پلیمرها برای درمان سرطان

وی همچنین دارو رسانی با استفاده از نانو پلیمرها را از دیگر دستاوردهای پژوهشگران در کشور ذکر کرد و یادآور شد: در این پروژه با استفاده از مشتقات پلیمرها مانند PLC توانستیم نانو داروهای هدفمند را تولید کنیم که در درمان سرطان بسیار موثر است. این طرح در مرحله آزمایشگاهی است.

رضایت نانو آنتی بادی و استفاده از مشتقات نانو اکسید آهن را از دیگر دستاوردهای محققان کشور در این حوزه نام برد و گفت: اکسید آهن به دلیل مغناطیسی که دارد بهترین روش برای درمان سرطان است.

تلاش محققان کشور برای درمان بیماریهای صعب العلاج با فناوری نانو

سرپرست گروه نانو فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران درمان بیماریهای صعب العلاج با استفاده از نانو فناوری را از دیگر اهداف محققان کشور ذکر کرد و در این باره به مهر گفت: محققان در صدند با استفاده از این فناوری بیماریهای صعب العلاج چون بیماریهای کبدی، دیابت، کلیه و بیماریهای سیستمهای عصبی مانند MS، آلزایمر و پارکینسون را درمان کنند که در این زمینه گامهایی را نیز برداشته اند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر محققان ترکیباتی را معرفی کرده اند که می توانند در درمان این نوع بیماریها موثر باشد.

امیدواریم تا دو سال آینده شاهد استفاده از نانوداروها در کشور باشیم

دکتر رضایت به کاربردهای نانو داروها در دنیا اشاره کرد و به مهر گفت: علیرغم سرمایه گذاریهای بسیار در این حوزه کاربردهای این نوع داروها محدود است و اکثر پروژه های تحقیقاتی در زمینه دارورسانی با استفاده از فناوری نانو از حد آزمایشگاهی فراتر نرفته است.

وی با تاکید بر اینکه این تحقیقات در کشور ما نیز در حد آزمایشگاهی است، اضافه کرد: در فاز اول نانو داروها برای درمان تومورها مورد استفاده قرار می گیرند که امیدواریم در صورت تامین بودجه و توجه مسئولان به حوزه درمان بتوان ظرف یک تا دو سال آینده شاهد استفاده از نانودارها در کشور باشیم.