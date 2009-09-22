به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه اپیزودیک در 20 قسمت 15 دقیقه‌ای تهیه شده و در هر قسمت در قالب نمایش به معرفی انواع بیمه‌نامه‌ها می‌پردازد. "چتر خوشبختی" با هدف گسترش فرهنگ بیمه تهیه و تولید شده است.

در مجموعه "چتر خوشبختی" کیوان محمودنژاد، سیما مطلبی، کیانوش گرامی، سعیده عرب، غلامرضا اصانلو، هما خاکپاش، رامین نعمتی، گیتی معینی، سعید نورالهی، پریسا گلدوست و ... بازی می‌کنند.

عوامل مجموعه عبارتند از مهدی داستانی و ع. فیروزان نویسندگان، عباسعلی کاوه و مجید شریفیان البرزی کارشناسان، حسن عمادی تصویربردار، امید حاتمی صدابردار، کیومرث یوسف‌زاده تدوینگر و سارا رسولی عکاس.