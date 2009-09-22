سفر زمینی شاتل دیسکاوری به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شاتل فضایی دیسکاوری پس از اتمام سفری فضایی تن به سفری بر روی زمین داد و در نهایت به آشیانه خود در پایگاه فضایی گندی در فلوریدا بازگشت.

این شاتل ظهر روز دوشنبه با کمک جت مخصوصی وارد پایگاه فضایی کندی شد. این جت که روز یکشنبه سفر خود را از پایگاه فضایی ادواردز در کالیفرنیا آغاز کرده بود صبح روز دوشنبه پایگاه فضایی بارکسدیل واقع در لوئیزیانا را به مقصد پایگاه فضایی کندی ترک کرد.

جت حامل شاتل دیسکاوری

وجود شرایط نامناسب جوی در حدود 1.5 هفته گذشته مانع از فرود دیسکاوری در پایگاه فضایی کندی شده بود و شاتل فضایی ناچار شد در پایگاه جایگزینی در کالیفرنیا فرود بیاید.

بر اساس گزارش AP، پرواز بعدی شاتل دیسکاوری در بهار سال آینده خواهد بود که طی این ماموریت دو هفته ای تجهیزات جدیدی به ایستگاه فضایی بین المللی انتقال خواهد یافت.