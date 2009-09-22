آلودگی هوا در روز بازگشایی مدارس بسیار شدید است

دکتر یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرایط هوای شهر تهران همیشه در روزهای بازگشایی مدارس و دانشگاهها به دلیل تردد بیش از پیش خودروها در ساعات اول صبح به حالت ناسالم می رسد و اتمسفر برای پراکنش آلاینده ها شرایط نامناسبی پیدا می کند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ضمن پیش بینی افزایش غلظت آلاینده ها و کاهش کیفیت هوا در اول مهر ماه افرود: تجربه ثابت کرده است که در اول مهر ماه به دلیل کاهش دمای هوا، افزایش آلاینده ها را در شهر تهران و شهرهای بزرگ خواهیم داشت چرا که سرمای هوا قابلیت جابجایی آلاینده ها را از اتمسفر می گیرد.

وی از شهروندان درخواست کرد با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به کاهش بار ترافیک و در نتیجه کاهش آلودگی هوا کمک کنند تا کودکان و دانش آموزان کمتر از آلودگی رنج ببرند و اول مهر ماه سالمتری داشته باشند.

رشیدی به اولیای دانش آموزان توصیه کرد: مقرارات راهنمایی و رانندگی را مراعات کنند تا آلودگی هوا کاهش یابد چرا که دود این حجم از ترافیک و سنگینی آلاینده اولین بار به چشم کودکان و دانش آموزان می رود.