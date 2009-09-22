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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۱۸

آلودگی هوا در روز بازگشایی مدارس بسیار شدید است

آلودگی هوا در روز بازگشایی مدارس بسیار شدید است

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نسبت به بالا رفتن شدت آلاینده ها در روز بازگشایی مدارس هشدار داد.

دکتر یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرایط هوای شهر تهران همیشه در روزهای بازگشایی مدارس و دانشگاهها به دلیل تردد بیش از پیش خودروها در ساعات اول صبح به حالت ناسالم می رسد و اتمسفر برای پراکنش آلاینده ها شرایط نامناسبی پیدا می کند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ضمن پیش بینی افزایش غلظت آلاینده ها و کاهش کیفیت هوا در اول مهر ماه افرود: تجربه ثابت کرده است که در اول مهر ماه به دلیل کاهش دمای هوا، افزایش آلاینده ها را در شهر تهران و شهرهای بزرگ خواهیم داشت چرا که سرمای هوا قابلیت جابجایی آلاینده ها را از اتمسفر می گیرد.

وی از شهروندان درخواست کرد با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به کاهش بار ترافیک و در نتیجه کاهش آلودگی هوا کمک کنند تا کودکان و دانش آموزان کمتر از آلودگی رنج ببرند و اول مهر ماه سالمتری داشته باشند.

رشیدی به اولیای دانش آموزان توصیه کرد: مقرارات راهنمایی و رانندگی را مراعات کنند تا آلودگی هوا کاهش یابد چرا که دود این حجم از ترافیک و سنگینی آلاینده اولین بار به چشم کودکان و دانش آموزان می رود.

کد مطلب 950651

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