طرح تغییر ساعت کار مشاغل هنوز تصویب نشده است

سرهنگ هادی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه یک روز تا بازگشایی مدارس فاصله داریم اما هنوز طرح تغییر ساعت مدارس، اصناف و ادارات تصویب نشده است.

طرح تغییر ساعت مدارس اصناف و ادارات برای جلو گیری از افزایش ترافیک مهر ماه از سوی راهنمایی و رانندگی پایتخت پیشنهاد شده است در این طرح ساعت کار مدارس، ادارات و اصناف هر کدام با یک ساعت اختلاف آغاز می شود و همین امر باعث روان سازی ترافیک در پایتخت خواهد شد.

هاشمی ادامه داد: هرساله با بازگشایی مدارس حجم ترافیک در تهران به صورت چشمگیری افزایش می یابد و به همین علت ما به شورای عالی ترافیک پیشنهاد دادیم تا ساعت کار ادارات، مدارس و اصناف با یکدیگر متفاوت باشد.

هفته گذشته با کلیات این طرح در شورای عالی ترافیک موافقت شد و قرار است این طرح در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

در طرح ارائه شده شهرداری تهران ساعات کارخانجات، نیروی انتظانی و نظامی 6 صبح، ادارات دولتی و غیر دولتی و نهادهای عمومی 7 صبح، مراکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاهها 8 صبح و بازاریان و کسبه 9 و 30 دقیقه اعلام شده است.