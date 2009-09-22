کرمیار درباره این فیلم به خبرنگار مهر گفت: این فیلم به تهیه‌کنندگی ایرج مرادی و سفارش سیمافیلم تهیه می‌شود و به احتمال زیاد پنجشنبه دوم مهر در شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس کلید می‌خورد. در "بهانه‌های عاشقی" مانی کسرائیان، رامین راستاد، قاسم زارع، علیرضا اوسیوند، علی پهلوانزاده، مارال فرجاد و... بازی می‌کنند.

فیلم دو داستان را به موازات هم روایت می‌کند. یکی درباره سه جوان است که با وجود وضع مالی خوب از سر شیطنت دزدی می‌کنند و دیگری درباره دختری است که در دوران جنگ همراه مادرش از ایران رفته و حالا برگشته تا پدر رزمنده‌اش را پیدا کند.

عوامل این پروژه عبارتند از مجتبی رحیمی مدیر تصویربرداری، فرخ فدایی صدابردار، محسن بابایی طراح گریم، حسین عالی‌نژاد طراح صحنه و لباس، آذر خوانساری دستیار اول کارگردان، حسن شجاعی عکاس و ملیحه کورش‌زاده منشی صحنه.