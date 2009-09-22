به گزارش خبرنگار مهر، از سال 1385 وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور و معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف به طراحی دستورالعمل ساماندهی سرویس مدارس شدند اما این طرح در سال اول به دلیل وجود نواقص اجرا نشد و در سال دوم نیز به دلیل عدم امضای وزیر کشور به مرحله اجرا نرسید.

اما امسال با کامل شدن این دستورالعمل و امضای وزیر کشور این طرح باید اجرا شود ولی مسئولان آموزش و پرورش و تاکسیرانی با وجود شرکت در تمام جلسات طراحی این آیین نامه باز هم آن را دچار نواقصی می بینند و حاضر به اجرای آن نمی شوند. به همین دلیل با قربانعلی منافی مسئول انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش شهر تهران که مسئول اجرای این دستورالعمل است به گفتگو نشستیم تا علت را جویا شویم.

*خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: بالاخره دستورالعمل ساماندهی سرویس مدارس آماده شد اما تاکسیرانی اعلام می کند که مسئولان مدارس حاضر به همکاری نیستند و همچنان با خودروهای شخصی قرارداد می بندند، چرا؟

- قربانعلی منافی: اصلا این اظهارنظرها درست نیست. ما به شورای شهر تهران رفتیم و از اعضای آن خواستیم که نرخهای سرویسهای مدارس را امسال افزایش ندهند چون مردم توان پرداخت این هزینه ها را ندارند و موفق شدیم آنها را متقاعد کنیم که نرخها همان نرخهای سال گذشته مصوبه شورای شهر بماند. اما رانندگان تاکسی وقتی برای عقد قرارداد به مناطق آموزش و پرورش می آیند و قیمتها را می بینند عنوان می کنند که این نرخها برای آنها صرفه اقتصادی ندارد و حاضر به همکاری با ما نمی شوند.

* خوب آیا در دستورالعملی که به تصویب رسیده است تاکسیها موظف به ارائه خدمات به دانش آموزان نشده اند که خودسرانه عمل می کنند؟

- آنها در خود تاکسیرانی موظف شده اند و سازمان تاکسیرانی هیچ تعهدی به ما نداده که فلان شرکت موظف به همکاری با ما است. ضمن اینکه نمی توان راننده ای را مجبور به همکاری کرد چون در این صورت وی بدون رغبت و تمایل دانش آموزان ما را پوشش می دهد. در حالی که دانش آموز ما مسافر عادی نیست که اگر این تاکسی نشد سراغ یک تاکسی یا خودروی دیگر بروند. والدین هم می خواهند با فراغ بال فرزندانشان را به دست سرویس مدرسه بسپارند.

* سال گذشته چند پیمانکار با مدارس همکاری کردند؟

- در تهران طی سال گذشته هیچ پیمانکاری با مدارس ما قرارداد نبست و فقط در منطقه 16 دو مدرسه آن هم با خواهش و تمنا و چند مدرسه در منطقه 6 که در پایان سال با گله مندی همکاری مان تمام شد. ما قصد عنوان کردن این مسائل را نداریم و بنا را بر همکاری گذاشته ایم ولی اینکه مسئولان سازمان تاکسیرانی ما را متهم می کنند درست نیست.

*چرا شما این مشکلات را طی همان جلسات با مسئولان شهرداری و تاکسیرانی در میان نمی گذاشتید و حالا در آستانه سال تحصیلی آنها را مطرح می کنید؟

- ما می گوییم و در جلسات عنوان می کنیم که تاکسی ها حاضر به همکاری نیستند ولی آنها نمی پذیرند و از طرفی راننده ها می گویند که ما با این نرخها راضی به همکاری نیستیم. ببینید مسیر صفر تا 5 کیلومتر برای جابجایی یک دانش آموز در ماه 43 هزار و 700 تومان می شود که در طول 9 ماه سال تحصیلی برابر با 393 هزار تومان است. حالا اگر ما از چهار دانش آموز این قیمت را بگیریم رقمی در حدود یک میلیون و 600 هزار تومان در سال می شود که درآمد راننده در ماه حدود 140 هزار تومان خواهد شد. راننده تاکسی می گوید که صبح زود دنبال 4 دانش آموز بروم و ظهر بیایم و آنها را تا خانه برسانم و ماهی 140 هزار تومان بگیرم برای من این رقم اصلا صرف نمی کند.

*پس در طول سالهای گذشته چه کسانی با مدارس در این زمینه همکاری داشته اند؟

- سرویسهایی که مجوز تردد ندارند و آزاد بودند و راضی به جابجایی دانش آموزان با هزینه کم هستند.

* پس با وجود تثبیت نرخها در سال جاری باید شاهد عدم همکاری سازمان تاکسیرانی با شما باشیم و باز هم همان اوضاع نابسامان سالهای گذشته.

- ما امیدواریم پیمانکاران نیازهای ما را تامین کنند. ما واقعا امیدواریم.

* گویا امسال نرخ سرویس مدارس در مناطق مختلف متفاوت است، در این باره توضیح می دهید؟

- بله. امسال نرخ سرویس مدارس با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی و وضعیت ترافیکی و مسافت و رفت و برگشت در هر منطقه توسط کارگروه ماده 18 سرویس مدرسه که متشکل از نماینده انجمن اولیا و مربیان در شورای منطقه، معاونت ترافیکی شهرداری منطقه و مسئول انجمن اولیا و مربیان هستند و مسئولیت کنترل قراردادهای مدرسه را دارند، تعیین می شود. همچنین آنها باید نظارت کنند که نرخها براساس مصوبه ای که داشته اند، باشد. همچنین در دستورالعملی که به مناطق ابلاغ شده تاکید کرده ایم که سقف تعرفه مناطق زیر مصوبه شورای شهر سال گذشته باشد.

* نرخ دقیق خودروها اعم از تاکسی و ون در سال جاری چه میزان است؟

- طبق مصوبه شورای شهر برای مسافت صفر تا 5 کیلومتر (رفت و برگشت) حد متوسط کرایه سواری برای هر دانش آموز 35 هزار تومان، 5 تا 10 کیلومتر 44 هزار تومان، 10 تا 15 کیلومتر 50 هزار تومان، 15 تا 20 کیلومتر 56 هزار تومان، 20 تا 25 کیلومتر 60 هزار تومان و 25 تا 30 کیلومتر 66 هزار تومان است. بعد از 30 کیلومتر متناسب با کرایه های فوق و به صورت توافقی عمل می شود.

همچنین حداکثر ظرفیت برای خودرو سواری چهار نفر است و هزینه هر ساعت سرویس مدرسه با تاکسی سواری مدل 1382 به بالا سه هزار تومان است.

براساس مصوبه شورای شهر، برای خودروهای ون نیز از صفر تا 5 کیلومتر 22 هزار تومان، 5 تا 10 کیلومتر 25 هزار تومان، 10 تا 15 کیلومتر 28 هزار تومان، 15 تا 20 کیلومتر 30 هزار تومان، 20 تا 25 کیاومتر 33 هزار تومان و 25 تا 30 کیلومتر 36 هزار تومان خواهد بود.

حداکثر تعداد سرنشینان خودروی ون نیز 11 نفر است و هزینه هر ساعت سرویس مدرسه با تاکسی ون مدل 1382 به بالا سه هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین طبق این مصوبه برای هر بار سوار یا پیاده شده دانش آموزان به میزان 45 ثانیه زمان در نظر گرفته شده است و تعداد روزهای سرویس دهی در هر ماه 26 روز محاسبه شده است و در ماههای فروردین و خرداد کرایه براساس تعداد روزهای سرویس دهی محاسبه خواهد شد.

* نرخ مینی بوسها و اتوبوسها چگونه است؟

- هزینه سرویس مدارس برای مینی بوس و اتوبوسها نیز به روش بالا محاسبه شده است و بدین ترتیب مسیر صفر تا پنج کیلومتری (رفت و برگشت) برای مینی بوسها 17 هزار تومان، 5 تا 10 کیلومتر 19 هزار تومان، 10 تا 15 کیلومتر 21 هزار تومان، 15 تا 20 کیلومتر 23 هزار تومان، 20 تا 25 کیلومتر 25 هزار تومان و تا 30 کیلومتر 27 هزار تومان در هر ماه خواهد بود.

همچنین مسیر صفر تا 5 کیلومتر برای اتوبوس 12 هزار تومان، 5 تا 10 کیلومتر 14 هزار تومان، 10 تا 15 کیلومتر 16 هزار تومان، 15 تا 20 کیلومتر 18 هزار تومان، 20 تا 25 کیلومتر 20 هزار تومان و تا 30 کیلومتر 22 هزار تومان در هر ماه محاسبه شده است.

طبق این مصوبه حداکثر ظرفیت برای مینی بوس 20 نفر و اتوبوس 40 نفر است و تعداد روزهای سرویس دهی نیز همچون تاکسی سواری و ون باید محاسبه شود. ضمن اینکه تمام سرویسها موظف به بیمه کامل سرنشین (نقص عضو و فوت) برای تمام دانش آموزان شده اند.

* سال گذشته حوادث گوناگونی در خصوص سرویس مدارس در شیراز، اردبیل، اراک و تهران اتفاق افتاد که هیچ کس پاسخگوی آن نبود، نه مدیر مدرسه و نه مسئولان انجمن اولیا و مربیان که مسئول مستقیم سرویس مدارس هستند و نه حتی مسئولان وزارتخانه. امسال چگونه است؟

- ما در آیین نامه امسال آوردیم که راننده و پیمانکار مسئول هستند و باید در مقابل محاکم قضایی مسئول باشند. اما این را هم در نظر داشته باشید که اتفاق هیچگاه خبر نمی کند و ممکن است حتی برای سرویسهایی که به معاینه فنی خودرو رفته باشند و صلاحیت رفتاری آنها نیز در آموزش و پرورش تایید شود، نیز حوادثی رخ دهد.

* در پایان اگر اگر صحبتی دارید، بفرمایید؟

- سعی ما براین است که سرویس مدارس امسال از طریق همکاری با سازمان تاکسیرانی ساماندهی شود و به دنبال حاشیه سازی و جریان خبری هم نیستیم و امیدواریم که پیمانکارانی که سازمان تاکسیرانی به ما معرفی می کنند هم با مدیران ما همکاری کافی و لازم را داشته باشند تا سال خوبی را برای دانش آموزان داشته باشیم.

گفتگو: فهیمه سادات طباطبایی