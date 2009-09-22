فیفا 15 قرارداد مشکوک نقل و انتقالات را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساکرنت، پس از اینکه اتحادیه فوتبال انگلستان در خصوص برخی از نقل و انتقالات لیگ برتر ابراز نگرانی کرد، فیفا در نظر دارد 15 پرونده در بازار نقل و انتقالات را مورد بازبینی قرار دهد. ماموران رسیدگی به نقل و انتقالات اتحادیه فوتبال انگلستان به جمع آوری فهرستی از قراردادهای فوتبال این کشور اقدام کرده اند که زمان آن به سال گذشته بازمی گردد.

نقل و انتقالاتی که حد فاصل ژانویه 2008 تا ژانویه 2009 در فوتبال انگلستان انجام شده موضوعی است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این در حالی است که فیفا در نظر دارد 15 قرارداد انجام شده حد فاصل سال های 2004 تا 2006 را مورد تحقیق قرار دهد.

سپ بلاتر، رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال، در این خصوص اظهار داشت: ما نیروی پلیس نیستیم و اینگونه موارد نباید به ما گزارش شود اما کمیته اجرایی فیفا از هفته آینده در برزیل کار خود را آغاز خواهد کرد.