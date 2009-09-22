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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۴۲

گوگل برای نخستین بار کتاب منتشر می‌کند

گوگل برای نخستین بار کتاب منتشر می‌کند

گوگل پس از پنج سال کار روی انتشار کتاب به صورت اینترنتی برای نخستین بار به سراغ چاپ و انتشار کتاب به صورت مکتوب رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، گوگل پس از کامیابی پی در پی در جذب مخاطبان اینترنتی کتاب قصد دارد دو میلیون عنوان کتاب را بدون دریافت شماره سفارش چاپ، حروفچینی و منتشر کند و آنها را در دانشگاهها و کتابخانه‌های جهان جا دهد.

سایت گوگل برای دستیابی به این هدف قراردادی را با شرکت "اون دیماند باکس" منعقد کرده است که  بر اساس یکی از بندهای این تفاهمنامه گوگل در هر پنج دقیقه یک کتاب را صحافی شده و مجلد تحویل خواهد داد.

شرکت اون دیماند باکس یکی از بزرگترین شرکتهای چاپ کتاب است که تا کنون 5/1 میلیون جلد کتاب را چاپ کرده است.

کد مطلب 950668

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