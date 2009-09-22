اسرائیل به NPT بپیوندد/ لزوم پاکسازی خاورمیانه از تسلیحات کشتار جمعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، "دیوید میلی باند" وزیر خارجه انگلیس با طرح این تقاضا از سران رژیم صهیونیستی، خواستار پاکسازی خاورمیانه از تسلیحات کشتار جمعی شد.

میلی باند در ادامه با اشاره به برگزاری نشست این هفته شورای امنیت که برای بررسی موضوع منع گسترش تسلیحات هسته ای به ریاست اوباما برگزار می شود، به رئیس جمهور آمریکا درباره فاجعه ای که در صورت شکست مذاکرات در این نشست رخ می دهد، هشدار داد.

وی با ارائه پنج راهبرد خواستار دستیابی به توافق در این نشست شد؛ نخست استفاده از کنترل و اشراف آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان بازوی فعال دستیابی کشورهای مختلف به فعالیت های صلح آمیز هسته ای.

دوم؛ تقویت سیستم ها و موسسات تخصصی که در زمینه ارزیابی فعالیت هسته ای کشورها فعالیت می کنند، برای اتخاذ تدابیر جدی علیه کشورهای متخلف.

سوم؛ ممانعت از دستیابی گروه های تروریستی همچون القاعده به تسلیحات هسته ای.

چهارم؛ پیوستن اسرائیل، هند و پاکستان به پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای.

پنجم؛ ایجاد شرایط مناسب برای پاکسازی جهان از تسلیحات هسته ای در آینده.