سیل در مشهد خسارت جانی نداشته است

مجید مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بیش از 10 منطقه شهر مشهد در اثر بارشهای روز قبل دچار آبگرفتگی شد که این حادثه تنها خسارت مالی داشته و خسارت جانی نداشته است و شش نفر کشته در حادثه سیل اخیر در حومه شهر مشهد بر اثر بی توجهی به قدرت سیل و ورود به حریم رودخانه رخ داده است.

رئیس جمعیت هلال احمر مشهد با بیان اینکه این افراد هنگام وقوع سیل در داخل خوردو پیکان گرفتار شده بودند و به همراه راننده جرثقیلی جان خود را از دست دادند، گفت: فوت‌ شدگان در سیل شامل دو مرد 48 و 30 ساله، دو زن جوان، نوجوان 13 ساله و راننده 40 ساله خودرو جرثقیل بودند.

وی افزود: در زمان وقوع سیل راننده پیکان با شش نفر سرنشین قصد عبور از عرض مسیر سیل را داشته که به دلیل خاموش شدن خودرو و منحرف شدن دچار حادثه می‌شود.

وی گفت: سیل در مسیر جاده روستاهای کنه‌بیست و شرشر خساراتی به اراضی کشاورزی و تاسیسات شهری وارد کرده است.

رئیس جمعیت هلال احمر مشهد با بیان اینکه بر اثر شدت بارندگی های روز گذشته در مشهد بیش از 10 منطقه شهر دچار سیل و آبگرفتگی شدید شد، بیان کرد: مناطق صابر دو، پیروزی، حافظیه، آخوند خراسانی، پنج راه، سرافرازان از مناطقی است که دچار آبگرفتگی شده اند.

وی نسبت به ساخت و ساز در حریم رودخانه ها در مناطق ییلاقی مشهد هشدار داد و گفت: توسعه ساخت و ساز ها در حریم کوهها و رودخانه های اطراف مشهد از مسائلی است که خطرات بسیاری به همراه دارد.

مذهبی عدم آگاهی مردم، فرهنگسازی مناسب و بی توجهی به حریم رودخانه ها و آبگیرها را از مهمترین دلیل گرفتار شدن افراد در سیل عنوان کرد.