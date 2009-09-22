آخرین فرصت دانشگاهها برای ارسال آمار دانشجویی 15 مهرماه اعلام شد

عزیزالله معماریانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاههای سراسر کشور باید تا 15 مهر ذماه آمار تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ التحصیلان سال جاری تحصیلی خود را به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ارائه دهند.

وی اظهار داشت: این آمار به وزارت علوم ارائه می شود تا بر اساس آن سرانه دانشجویی دانشگاهها و بودجه برای سال آینده تعیین شود.

رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گفت: سه سال است که بودجه دانشگاهها بر اساس سرانه دانشجویی تعیین می شود و معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری نیز بر اساس آمار دانشجویی وزارت علوم بودجه را مشخص می کند.

وی اظهار داشت: سرانه دانشجویی برای دانشجویان در رشته ها، مقاطع و دانشگاههای مختلف متفاوت است و به محدودیتها و امکانات دانشگاهها بستگی دارد.