به گزارش خبرنگار مهر، "شهادت پیوتر اوهه" نوشته اسلاومیر مروژک داستان پیدا شدن ناگهانی ببری در حمام خانواده پیوتر اوهه است که زندگی آنها را متحول می‌کند. طوفان مهردادیان، آذر سماواتی، بهرام بهرامی، آتوسا راستی، سیاوش جامع، امیر پورصفا، محمود تیموری، جواد ذوالقدر،‌ سحر بحرانی و سروری‌نژاد بازیگران نمایش هستند که از پنجم مهر در مولوی اجرا می‌شود.

لادن سیدکنعانی در مقام طراح صحنه نمایش "شهادت پیوتر اوهه" با سروری‌نژاد همکاری می‌کند. این کارگردان در حال حاضر در نمایش "بوبوک" به کارگردانی بنفشه اعرابی در سالن اصلی مولوی به ایفای نقش می‌پردازد. وی سال 87 نیز در مقام بازیگر در نمایش "مجسمه‌های یخی" مسعود موسوی حضور داشت.