  1. هنر
  2. تئاتر
۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۵۲

سروری‌نژاد "شهادت پیوتر اوهه" را در سالن مولوی روایت می‌کند

سروری‌نژاد "شهادت پیوتر اوهه" را در سالن مولوی روایت می‌کند

سیدبهرام سروری‌نژاد نمایش "شهادت پیوتر اوهه" را از پنجم مهرماه در سالن اصلی مولوی به صحنه می‌برد.

به گزارش خبرنگار مهر، "شهادت پیوتر اوهه" نوشته اسلاومیر مروژک داستان پیدا شدن ناگهانی ببری در حمام خانواده پیوتر اوهه است که زندگی آنها را متحول می‌کند. طوفان مهردادیان، آذر سماواتی، بهرام بهرامی، آتوسا راستی، سیاوش جامع، امیر پورصفا، محمود تیموری، جواد ذوالقدر،‌ سحر بحرانی و سروری‌نژاد بازیگران نمایش هستند که از پنجم مهر در مولوی اجرا می‌شود.

لادن سیدکنعانی در مقام طراح صحنه نمایش "شهادت پیوتر اوهه" با سروری‌نژاد همکاری می‌کند. این کارگردان در حال حاضر در نمایش "بوبوک" به کارگردانی بنفشه اعرابی در سالن اصلی مولوی به ایفای نقش می‌پردازد. وی سال 87 نیز در مقام بازیگر در نمایش "مجسمه‌های یخی" مسعود موسوی حضور داشت.

کد مطلب 950693

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها