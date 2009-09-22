ادعای یک مقام آمریکایی درباره احتمال تحریم بیشتر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "جان بایرل" دیروز دوشنبه در اجلاس کمیته امور بین الملل سنای روسیه مدعی شد که اگر ایران به تعهدات خود در رابطه با برنامه هسته ای عمل نکند، سازمان ملل متحد می تواند امکان تحریم بیشتر تهران را بررسی کند.

وی در ادامه بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران افزود : اگر در آینده نیز تهران از اتخاذ گامهای رو به جلو امتناع کند و به تعهدات خود در برابر شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با منع گسترش سلاح هسته ای عمل نکند، ضرورت خواهد داشت که امکان تصویب قطعنامه ای حاوی تحریمات مکمل از سوی سازمان ملل متحد بررسی شود.