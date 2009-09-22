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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۴

برنده جایزه پولیتزر از کتاب جدید خود می‌گوید

برنده جایزه پولیتزر از کتاب جدید خود می‌گوید

تریسی کیدر نویسنده مطرح و برنده جایزه پولیتزر اول اکتبر (9 مهرماه) در دانشگاه گرینزبرو از کتاب جدید خود سخن می‌گوید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت گرینزبرو، کیدر قسمتهایی از اثر خود به نام "توان بازمانده" را در جمع دانشجویان خواهد خواند و درباره آن صحبت می‌‌کند.

برنامه سخنرانی و خوانش داستان از سوی کیدر از سری جلساتی است که این دانشگاه برای پاییز امسال در نظر گرفته و در آن نویسندگان برجسته آخرین آثار خود را برای دانشجویان قرائت می‌کنند.

"توان بازمانده" شرح داستان واقعی زندگی شخصیتی به نام "دو" است که در کوههای بوروندی آفریقا بزرگ شده و در جریان جنگهای داخلی و نسل کشیهای آن به آمریکا آمده است و با شروع یک زندگی جدید از آن مهلکه جان به در می‌برد. وی پس از مدتها بی خانمانی قصد دارد به کشور مادری‌اش برگردد و...

تریسی کیدرتا کنون جوایز ارزشمندی چون پولیتزر و جایزه کتاب آمریکا را از آن خود کرده ‌است. کتاب "روح ماشین جدید" از وی توانسته به عنوان یکی از کتابهای پرفروش غیر داستانی در سال 1981 مطرح شود.

جایزه ملی کتاب، جایزه رابرت اف کندی و دیگر جوایز ادبی معتبر باعث شده امروزه او به عنوان یکی از نویسندگان شایان توجه شناخته شود.

"کوهها در پس کوهها"،" بخش من"، "شهر زادگاهم" ، "خانه" و "دوستان قدیمی" از دیگر آثار این نویسنده است.

کد مطلب 950704

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