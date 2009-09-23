علیرضا مراد حاجتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: رقابتهای وزنه برداری جام باشگاههای آسیا سوم مهر ماه سال جاری در شهر تاشکند ازبکستان برگزار خواهد که دو تیم ملی حفاری ایران و مناطق نفت خیز جنوب به نمایندگی از کشورمان در این دوره از رقابتها حضور خواهند یافت تا از عناوین ارزشمند خود دفاع کنند.

وی با بیان اینکه این باشگاه تنها در رده جوانان در این رقابت های شرکت می کند، افزود: باشگاه ملی حفاری ایران به منظور روحیه بخشیدن به وزنه برداران تیم خود پاداش ویژه ای را برای مدال آوران این تیم در مسابقات جام باشگاه های آسیا در نظر گرفته است که هر وزنه بردار در صورت مدال آوری 10 درصد از مبلغ قراردادش را به عنوان پاداش دریافت خواهد کرد.

حاجتی عنوان کرد: تیم ملی حفاری ایران در حال حاظر در اردوی آماده سازی تهران به سر می برد و برای حضور در رقابتهای جام باشگاههای آسیا روز جمعه این هفته راهی ازبکستان خواهند شد.

ترکیب تیم اعزامی ملی حفاری به رقابتهای وزنه برداری جام باشگاههای آسیا به شرح زیر است:

دسته 56 کیلوگرم: مجید عسگری

دسته 62 کیلوگرم: جابر بهروزی، محمد اصغرنژاد

دسته 69 کیلوگرم: امید ربیعی

دسته 77 کیلوگرم: حمید ملکی

دسته 85 کیلوگرم: محمد زارعی

دسته 94 کیلوگرم: سعید محمد پور

دسته 105 کیلوگرم: مهدی آگاه، بهادر مولایی

دسته 105+ کیلوگرم: محمد حسین سیفی