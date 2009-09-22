سرویسهای غیر مجاز مدارس اجازه ورود به محدوده طرح ترافیک را ندارند

سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با مهر و در آستانه بازگشایی مدارس گفت: مدارس باید از تاکسیها برای سرویس دانش آموزان استفاده می کردند و تحت هیچ شرایطی برای ماشین غیر مجاز مجوز صادر نمی کنیم.

این مقام مسئول تاکید کرد: ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی تهران برای تامین تمام سرویسهای مدارس 100 درصد آماده بود و نیازی به استفاده از خودروهای غیر مجاز وجود نداشت.

تشکری با اشاره به اینکه استقبال خوبی از تاکسیها صورت نگرفته بیان داشت: رانندگان تاکسیهای انتخاب شده افراد آموزش ‌دیده تایید صلاحیت شده و با خودروی مناسب بودند.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه شهرداری تهران مسئولیتی در قبال خودروهای غیر تاکسی که سرویس مدرسه هستند قبول نکرده اظهارداشت: عواقب بروز هرگونه حادثه ‌ای در این زمینه بر عهده مدیران مدارس خواهد بود.

تشکری تاکید کرد: بر اساس هماهنگیهای انجام شده شهرداری تهران از امسال به هیچ عنوان هیچگونه مجوزی برای ورود سرویسهای غیر مجاز مدارس به محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد صادر نمی‌کند.

معاون شهردار تهران از حل نشدن مشکلات حمل و نقل همزمان با بازگشایی مدارس انتقاد کرد و گفت: چرا باید هر سال یک مشکل را تکرار کنیم و هیچ سالی تحول جدی برای حل آن نبینیم.

تشکری هاشمی گفت: از فردا روزانه یکهزار دستگاه به دلیل مشکلات سوخت نمی توانند به مردم خدمت رسانی کنند.

معاون شهردار تهران افزود: از مسئولان می خواهیم هر سال حداقل یکی از این مشکلات را حل کنند تا ما مجبور نشویم سال آینده مجددا آن مشکل را اعلام کنیم.