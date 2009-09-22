افتتاح پل روشندلان تا 10 روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، "مسعود نصرآزادانی" با اشاره به وضعیت این پل گفت: در حال حاضر نصب هندریل و همچنین مرحله خاکریزی این پل به پایان رسیده است و تا سه روز آینده سایر عملیات اجرایی این پل مانند آزمایش درجه انبساط آن نیز به پایان می رسد.

وی افزود: همه کارهای اصلی فنی این پل و همچنین عملیات بتنی نیز به اتمام رسیده و کار در مرحله جمع بندی است.

به گفته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، پل روشندلان تا 10 روز آینده افتتاح و به بهره برداری می رسد.

بر اساس این گزارش، پل روشندلان با متراژ 900 متر مربع حد فاصل کوچه اعتمادی تا خیابان شهید مفتح جنوبی قرار دارد و دارای 6 باند است به طوری که دو باند وسط آن ویژه سامانه اتوبوس تندرو خط یک و چهار باند شمال و جنوب آن ویژه وسایل نقلیه است.

بر این اساس و با بهره برداری از این پل وسایل نقلیه می توانند بدون توقف از پل چوبی به هر یک از خیابانهای شریعتی، بهار و خاقانی راه یابند.