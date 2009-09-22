دست فروشها از سطح منطقه 17 جمع آوری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم بابایی با بیان اینکه ساماندهی خیابان آقایاری در دستور کار شهرداری منطقه قرار دارد تصریح کرد: کارشناسان با مطالعات دقیق طرح پیاده راه کردن این خیابان را ارائه کرده اند و امید است پس از بررسی طرح تائید و تصویب بودجه، اجرای آن آغاز شود.

وی گفت: به دلیل تداخل بافت تجاری و مسکونی در خیابان آقایاری و کم عرض بودن معبر، عابران پیاده مجبور به استفاده از سواره رو برای عبور و مرور می شوند.

بابایی به حضور بساط چین ها در سواره رو خیابان اشاره کرد و افزود: استفاده غیرقانونی مغازه ها و دست فروشان به ترافیک این خیابان لطمه می زند.

شهردار منطقه 17، خیابان آقایاری را فاقد ظرفیت عبور دو طرفه خودرو دانست و تاکید کرد: شهروندان و اهالی منطقه می توانند از خیابان یک طرفه (جنوب به شمال) داوود سلامت در ضلع غربی خیابان آقایاری و خیابان شهید برزو در ضلع شرقی (دو طرفه) به عنوان معابر موازی و مکمل این خیابان استفاده کنند.