ویروس آنفلوآنزای A/H1N1 جهش نیافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مارگارت چان در این خصوص توضیح داد: "این ویروس در هر لحظه ای می تواند جهش یاید اما تاکنون هیچ نوع جهش یافته ای ندارد. از آوریل تا به امروز ما از طریق اطلاعات آزمایشگاهی این ویروس را بررسی کرده ایم و در تمام دنیا در خصوص نوع این ویروس به همان نتایج اولیه دست یافتیم."

وی افزود: "سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده است که تولید 9/4 میلیارد دوز در سال از این واکسن تولید می شود."

هم اکنون در حدود 25 شرکت داروسازی در تمام دنیا آماده تولید واکسن آنفلوآنزای A/H1N1 هستند. همچنین برخی از کشورهای در حال توسعه مشغول تولید واکسنهای تولید داخلی هستند. چین یکی از این کشورها است.

یکی از مشکلات بزرگ آنفلوآنزای جدید فقدان یک واکسن موثر است و همین مسئله خطر شیوع یک همه گیری را افزایش می دهد.

سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده است که با آغاز فصل زمستان در نیمکره شمالی به خصوص در ماه دسامبر یک همه گیری جدید از آنفلوآنزای A/H1N1 توسعه یابد.

این سازمان به خصوص خطر شیوع این ویروس را در افراد سالمند، بیماران آسمی، افراد چاق و زنان باردار بیشتر دانسته است.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این سازمان بین المللی اظهار داشت که قاره آمریکا همچنان بیشترین تعداد قربانیان را داشته است به طوری که تاکنون دو هزار و 625 نفر در این منطقه جان خود را در اثر ابتلا به این بیماری از دست داده اند. در منطقه آسیا- اقیانوسیه تعداد تلفات 620 نفر و در اروپا 140 مورد مرگ گزارش شده است.

همچنین تاکنون 61 نفر در خاورمیانه و 40 مورد در آفریقا قربانی این بیماری شده اند.