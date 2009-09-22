بازنگری مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور

حسین مقدم نیا در گفتگو با مهر گفت: با توجه به تغییر میزان مصرف غذایی برخی از مواد غذایی در بین مردم در سالهای اخیر و به میزان تولید بهتر در کشور مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور باید بازنگری و بررسی اقتصادی شود.

وی افزود: خارج شدن میزان عرضه و تقاضا از چرخه نیاز اصلی مصرف گوشت مرغ در کشور بسیاری از تولید کنندگان را دچار تضرر کرده است.

وی با توجه به اینکه در حال حاضر توجه ای به میزان مصرف گوشت مرغ در کشور نمی شود، گفت : ‌این پدیده با نادیده گرفتن شرایط خاص برای استفاده از این محصول مشکلات زیادی بر سر راه تولید و عرضه گوشت مرغ در کشور قرار داده است که برای خارج شدن از مقوله تضرر در تولید تنها می توان به صادرات توجه داشت.

مقدم نیا غیر اصولی بیان کردن میزان 22 کیلو گرم مصرف سالانه گوشت مرغ در کشور را بی توجهی به صنعت تولید دانست و ادامه داد: با وجود قیمت هرکیلوگرم یکهزار و 340 تومان مرغ زنده قبل از کشتار مرغ و به طور طبیعی افزایش قیمت بعد از کشتار مرغ ، کاهشی در خرید این محصول نسبت به سالهای قبل نشان داده شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: با وجود اینکه تولید کنندگان با افزایش قیمت نهاده های دامی در سالهای اخیر و تهیه آن از خارج از کشور و نیز با وجود شرایط اقتصادی و کبود نقدینگی تمام ضررو زیان تولید را به سمت خود هدایت کرده اند باز شاهد کاهش تقاضای گوشت مرغ در این سالها بوده اند.

وی ‌تولید بیش از تقاضا ، تهیه نهادهای دامی از خارج از کشور با افزایش قیمت بدلیل بحران اقتصادی ، کمبود نقدینگی در بین تولید کنندگان، افزایش قیمت تمام شده در مقابل قیمت فروش ، عدم دلگرمی و اطمینان از فروش و سایر موارد خرد دیگر عواملی است که در این سالها بسیاری از تولید کنندگان مرغ در کشور را نگران کرده است.

مقدم نیا با اشاره به اینکه در کشور تولید بیش از نیاز است، گفت : ‌باید صادرات محوری را در تولید گوشت مرغ تقویت کرد.

وی در ادامه متذکر شد: ‌از سال گذشته تدابیری از سوی اتحادیه و تشکلهای مربوطه برای صادر کردن محصولات تولید شده در کشور درنظرگرفته شده است.

این فعال اقتصادی به حذف عوارض صادراتی گوشت مرغ در اولین گام اشاره کرد و گفت: در ابتدا کسب مجوز صادرات گوشت مرغ از وزارت بازرگانی و ‌در مرحله بعدی اقدامات انجام گرفته است.

وی تفاوت قیمت تمام شده برای صادرات گوشت مرغ در کشور را نسبت به سایر کشورهای صادر کننده این محصول، دلیلی برای توقف کار صادرات عنوان کرد و گفت: ‌با موانع و مشکلاتی که برای تولید کنندگان وجود دارد قیمت تمام شده این محصول نسبت به سایر کشورهای صادر کننده بالا است و این موضوع حتی حضور ما را در کشورهای همجوار منتفی کرده است.

مقدم نیا بررسی اقتصادی بر روی میزان مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور و نیز کمک به صادرات این محصول را جزو اولویتها در تولید این محصول عنوان کرد.