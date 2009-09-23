دایره المعارف رضوی تدوین می شود

یوسف امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با توجه به اینکه جشنواره امام رضا(ع) یک جشنواره ویژه است بنابراین برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای اشاعه و تثبیت فرهنگ رضوی بر گردآوری و تدوین دایره المعارف رضوی انجام می شود.

مسئول اتاق فکر جشنواره امام رضا(ع) افزود: یکی از دغدغه های مدیران اجرایی در جهت گسترش فرهنگ رضوی با توجه به این که جشنواره امام رضا(ع) با رویکرد و سیاست های خاص برگزار می شود، مراقبت دایمی از تولیدات و آثار این جشنواره به صورت ماندگار است.

وی ادامه داد: چشم اندازجشنواره هفتم حرکت به سوی تولیدات فاخر و ارزشمند است که در این راستا ارتقاء تولیدات در سطح دانشگاهی و جلوگیری از ورود و ثبت آثار نازل از عمده ترین اهداف است.

مسئول فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی جشنواره امام رضا را عمده ترین رویداد فرهنگی کشور دانست و تصریح کرد: رسالت نهایی این جشنواره در کشور اشاعه و تثبیت فرهنگ رضوی به ویژه در عرصه بین الملل است.

وی در ادامه اتاق فکر را خاستگاه نخبگان بخش های مختلف فرهنگی و هنری عنوان کرد و افزود: هشت کارگروه شکل گرفته در اتاق فکر به عنوان پشتوانه ای مطمئن در جهت مشاوره و ارائه ایده های نو در فرهنگ رضوی تاکنون گامهای موثری برداشته است.

امینی از اتاق فکر به عنوان یکی از مدل های موفق مشارکت جمعی یاد کرد و خاطرنشان کرد: اتاق فکر زمینه لازم را برای بهره گیری مدیران و مجریان جشنواره از دیدگاه ها و نظرات تخصصی فراهم می نماید.