تیم ملی ایران 17 مهر به کپنهاگ می رود

به گزارش خبرنگار مهر، باوجود استعفای مسئول کمیته روابط بین الملل فدراسیون تکواندو، کلیه امور مربوط به اخذ روادید اعضای تیم ملی برای سفر به دانمارک بدون مشکل در حال انجام است. ملی پوشان شنبه گذشته با مراجعه به سفارت و انجام مصاحبه، هفته آینده روادید خود را دریافت خواهند کرد.

براساس تمصیم کادر فنی، تیم ملی 17 مهرماه در فاصله 5 روز به زمان آغاز رقابتهای جهانی از طریق ترکیه راهی دانمارک خواهد شد. قرار است تیم ملی در این مدت 6 جلسه تمرین را برای هماهنگی با آب و هوا و قرار گرفتن نفرات جوانتر تیم در شرایط رقابتهای جهانی انجام دهد.

از میان مسئولان فدراسیون تکواندو، پولادگر به عنوان رئیس جهت شرکت در اجلاس فدراسیون جهانی، الهه عرب عامری ، نایب رئیس بانوان به عنوان سرپرست تیم ملی بانوان و غلامرضا ابراهیمی دبیر فدراسیون به عنوان سرپرست تیم آقایان راهی دانمارک شوند.

براساس اعلام سایت رسمی مسابقات کلیه نفراتی که قصد تماشای مسابقات را دارند باید 20 یورو برای تهیه بلیط پرداخت کنند. بلیط تماشای مراسم افتتاحیه 23 یورو قیمت خواهد داشت و افراد زیر 13 سال نیز تنها 4 یورو برای تهیه بلیط هزینه خواهند کرد.

نوزدهمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان 22 تا 26 مهرماه در کپنهاگ دانمارک برگزار خواهد شد.