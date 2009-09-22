حافظی به خبرنگار مهر گفت: پیش‌تولید فیلم تلویزیونی "ماهرخ" از دیروز آغاز شده و به مدت سه هفته ادامه می‌یابد، تصویربرداری این فیلم یک ماه در شمال کشور انجام می‌شود.

تاکنون حضور ملیکا ناظری بازیگر خردسال در این فیلم قطعی شده است. عوامل فیلم عبارتند ازفرشاد محمدی مدیر تصویربرداری، احمد صالحی صدابردار، بابک شعاعی چهره پرداز، مژگان تمجیدی منشی صحنه ، حمیدرضا صدری آهنگساز و نیلوفر لاری‌پور ترانه سرا، انتخاب بازیگران و دیگر عوامل "ماهرخ" ادامه دارد.

"ماهرخ" روایت زندگی دختر بچه‌ای است که باید به زودی پذیرای نامادری‌اش در خانه باشد، ترس از نامادری که متأثر از قصه‌های ماه پیشونی، سفید برفی و سیندرلا است باعث فرار او از خانه می‌شود. حمیدرضا سیفی تهیه‌کنندگی این فیلم تلویزیونی را که به سفارش گروه کودک و نوجوان شبکه دو ساخته می شود برعهده دارد.