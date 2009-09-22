بزرگترین نمایشگاه مجازی کتاب فارسی جهان کلید خورد

مدیر بخش نرم‌افزار سایت تبیان در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه این طرح به وزارت ارشاد خبر داد و گفت: براساس تفاهمنامه‌ای که میان موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد منعقد شده قرار است پایلوت این نمایشگاه در هفته کتاب امسال انجام شود.

محمدرضا واحدی با اشاره به ویژگیهای نمایشگاه مجازی مذکور افزود: این نمایشگاه عیناً همانند نمایشگاه بین‌المللی تهران اما در محیط مجازی خواهد بود. در واقع با اجرای کامل این طرح امکان عرضه تمامی کتابهایی که توسط همه ناشران حاضر در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شده بود وجود دارد.

این مقام مسئول در موسسه تبیان اضافه کرد: علاوه بر آن در پایگاهی که برای این نمایشگاه راه‌اندازی خواهد شد اطلاعات مربوط به همه کتابها، ناشران و پدیدآورندگان آنها، سال انتشار و تجدید چاپ کتاب وجود خواهد داشت و هیچگونه محدودیتی در تعداد کتابهای قابل عرضه یا ناشران فعال در این پایگاه وجود نخواهد داشت. البته همه این موارد منوط به انجام هماهنگیهای لازم با ناشران توسط معاونت فرهنگی وزارت ارشاد است.

مدیر بخش نرم‌افزار سایت موسسه تبیان با اعلام آمادگی کامل این موسسه برای برگزاری نمایشگاه مذکور گفت: تبیان توان ارائه هر گونه کمک فنی برای برگزاری این نمایشگاه را خواهد داشت چرا که تمامی زیرساختهای فنی لازم برای آن را در اختیار دارد.

واحدی افزود: با راه‌اندازی کامل این نمایشگاه مجازی امکان ارسال کتاب به کاربران پایگاه اطلاع‌رسانی نمایشگاه با درصدی تخفیف وجود خواهد داشت که این خود به کاهش برخی مشکلات از جمله ترافیک شدید در سطح شهرها و دیگر مسائل می‌انجامد.

وی از استقبال وزارت ارشاد از این طرح خبر داد و در عین حال تاکید کرد: در انتظار پاسخ طرف مقابل تفاهمنامه خواهیم بود.