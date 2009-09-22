به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قاسم رجب بلوکات دبیر این همایش افزود: در این کنگره اغلب سخنرانیها به صورتی ارائه می شود که دلایل شکست درمان از جنبه های مختلف بررسی و سپس نحوه ارزیابی صحیح و روشهای جلوگیری از شکست معرفی می شود.

وی ادامه داد: در این کنگره پانلهای مختلف شامل اندو، گریو، لیزر، پروتز، ترمیم و زیبایی، رادیولوژی، بیماریهای دهان، ارتودنسی، اطفال، ایمپلنت، جراحی فک و صورت و اخلاق پزشکی و قانون برپا خواهد شد.

بلوکات تصریح کرد: همچنین پانل ویژه ای نیز با عنوان نوآوری و تحقیقات و طب نظامی با حضور متخصصان رشته های فنی برگزار می شود که هدف آن شروعی برای آشتی میان صنعت و دندانپزشکی است.

وی ابراز امیدواری کرد برپایی این پنل که به منظور تقویت پیوند میان دندانپزشکی و صنعت صورت می پذیرد در کنگره های آتی بتواند در زمیه تحقیقات و تولید مواد و تجهیزات مورد بهره برداری قرار گرفته تا بتوان از امکانات داخل کشوربه ویژه با توانمندی های بالقوه و موجود در نیروهای مسلح نیز استفاده کرد.

به گفته بلوکات، در پنجمین کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح، پانل ویژه "آنفولانزای نوع A" نیز توسط رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت برای آموزش، پیگیری و نحوه مواجهه با این بیماری ارائه می شود.

وی ادامه داد: از اهداف اصلی این کنگره که از سوی وزارت دفاع و دیگر نیروهای مسلح برگزار می شود معرفی توانمندیهای نیروهای مسلح در زمینه دندانپزشکی به وزارت بهداشت و جامعه پزشکی به منظور بهره برداری از تجارب کلینیک های دندانپزشکی نیروهای مسلح شامل پوششهای وسیع بیمه و مدیریت این کلینیک ها است.