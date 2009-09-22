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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۱۱

برداشت پسته در زرند 30 درصد کاهش یافت

برداشت پسته در زرند 30 درصد کاهش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی زرند با اشاره به گرمازدگی محصول پسته از کاهش 30 درصدی محصول نسبت به سال گذشته خبر داد.

سیدعلی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از آغاز برداشت محصول پسته این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: شهرستان زرند 45 هزار باغ پسته دارد که از هر هکتار در شرایط معمولی به طور متوسط هزار و 200 کیلوگرم محصول برداشت می شود.

وی با اشاره به خسارت شدید به محصول پسته در سال جاری افزود: به دلیل خشکسالی و گرمازدگی محصول پسته در سال جاری برداشت محصول 30 درصد کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود از مجموع باغ های پسته شهرستان زرند 32 هزار تن محصول پسته برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی زرند گفت: در راستای کنترل "آفلاتوکسین" در محصول پسته سال جاری به خصوص در بحث صادرات با هماهنگی دستگاه های مربوطه کنترل شدید در برداشت محصول پسته انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات کشاورزی استان کرمان کاهش بارندگی در سالهای اخیر و برداشت منفی از منابع آبی بوده که تاثیر منفی بر عملکرد باغات داشته است.

کد مطلب 950754

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