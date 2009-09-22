برداشت پسته در زرند 30 درصد کاهش یافت

سیدعلی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از آغاز برداشت محصول پسته این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: شهرستان زرند 45 هزار باغ پسته دارد که از هر هکتار در شرایط معمولی به طور متوسط هزار و 200 کیلوگرم محصول برداشت می شود.

وی با اشاره به خسارت شدید به محصول پسته در سال جاری افزود: به دلیل خشکسالی و گرمازدگی محصول پسته در سال جاری برداشت محصول 30 درصد کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود از مجموع باغ های پسته شهرستان زرند 32 هزار تن محصول پسته برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی زرند گفت: در راستای کنترل "آفلاتوکسین" در محصول پسته سال جاری به خصوص در بحث صادرات با هماهنگی دستگاه های مربوطه کنترل شدید در برداشت محصول پسته انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات کشاورزی استان کرمان کاهش بارندگی در سالهای اخیر و برداشت منفی از منابع آبی بوده که تاثیر منفی بر عملکرد باغات داشته است.