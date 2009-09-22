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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۲۵

آنتی وار خبر داد:

شکنجه و آزار جنسی زندانیان عراقی توسط نظامیان انگلیسی

شکنجه و آزار جنسی زندانیان عراقی توسط نظامیان انگلیسی

آنتی وار در گزارشی در خصوص بدرفتاری نظامیان انگلیسی با زندانیان عراقی نوشت: نیروهای امنیتی بریتانیا مدام از شکنجه و آزار جنسی علیه زندانیان استفاده می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، "باها موصا" کارمند یک هتل عراقی در بازداشتگاه انگلیس بر اثر 93 جراحت وارده به بدنش کشته شد.

در همین حال وکیل یکی از زندانیان خاطر نشان کرد: ارتش انگلیس در شکنجه های خود از روشهای منسوخ و غیرقانونی استفاده می کند و همین امر به بدنامی و بی اعتباری بریتانیا در میان دیگر کشورهای جهان دامن زده است.

آنتی وار در ادامه می افزاید: بیشتر نظامیان انگلیسی به دلیل بدرفتاری با زندانیان و کشتار شهروندانی که در نهایت بی گناه شناخته می شوند، محاکمه خواهند شد.

بر اساس این گزارش سرجوخه "دونالد پین" که در یک نوار ویدیویی در حال بدرفتاری با باها موصا است، به 12 ماه زندان محکوم شد.

همچنین پلیس انگلیس اخیرا اتهامات وارده علیه سازمان اطلاعاتی این کشور موسوم به "MI6" را بررسی می کند.

در همین حال منابع آگاه خبری از وجود صدها شکایت در زمینه شکنجه و توهین به غیرنظامیان عراقی توسط نیروهای انگلیسی خبر می دهند که وزارت دفاع این کشور را کاملا درگیر کرده است.

روزنامه گاردین همچنین در مطلبی در این خصوص نوشت: تحقیق درباره شکنجه زندانیان در انگلیس موجب هراس مقامات این کشور شده به نحوی که وزارت کشور بریتانیا نسبت به عواقب انجام تحقیقات درباره آزار زندانیان هشدار داد.

کد مطلب 950758

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