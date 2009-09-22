۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۵۶

متقی خبر داد:

الزام ارائه نقشه تاسیسات برای صدور پروانه ساخت از ابتدای مهرماه

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران گفت: از ابتدای مهر ماه برای صدور پروانه ساخت ارائه نقشه تاسیسات الزامی است و این بخشنامه برای همه ساختمانها با متراژهای مختلف اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صباح الدین متقی افزود: از ابتدای مهر ماه بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران همه متقاضیان ساخت برای دریافت پروانه باید نقشه تاسیساتی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که صدور پروانه به صورت سیستمی طراحی شده در صورت نبود نقشه تاسیساتی سیستم هشدار می دهد و پروانه صادر نخواهد شد.

متقی با اشاره به استفاده از متخصصان برق وتاسیسات درمراحل ساخت اظهار کرد : در حال برنامه ریزی هستیم تا مهندسان برق و تاسیسات علاوه بر طراحی تاسیساتی ساختمانها بر اجرای این موارد در ساخت نیز نظارت داشته باشند.

به گفته مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با این اقدام بخش تاسیساتی ساختمانها که تا کنون به صورت سنتی انجام می شد متحول شده و با نظارت مهندسان مربوطه از مرگ و میرهای ناشی از غیر اصولی بودن تاسیسات ساختمانها جلوگیری می شود.

متقی تصریح کرد: ارائه نقشه تاسیسات از ابتدای مهر ماه برای همه ساختمانها با هر میزان متراژ الزامی خواهد بود.

