گودرزی به خبرنگار مهر گفت: سیاوش کردجان تدوین را انجام می‌دهد و هنوز صداگذار و آهنگساز فیلم انتخاب نشده‌اند. تدوین فیلم نیمه مهرماه به پایان می‌رسد. هنوز برای اکران این فیلم برنامه‌ریزی نکرده‌ایم. به دنبال داستان تازه و مناسب هستم تا پس از پایان مراحل فنی "بی‌ستاره" فیلم بعدی را کلید بزنم.

سروش صحت، بهاره رهنما، مهران غفوریان، نیکی نصیریان و کیانوش گرامی بازیگران این فیلم هستند که موضوعی اجتماعی و طنز دارد. عوامل این فیلم عبارتند از فیلمبردار: فریبرز سیگارودی، صدابردار: بابک اردلان، طراح صحنه و لباس: سیاوش دیداری، چهره‌پرداز: بابک شعاعی، جانشین تولید: مجید امانی‌زاده.

بهمن گودرزی فیلم‌های سینمایی "به دنبال خوشبختی" و "دلواپسی" را کارگردانی کرده است.

