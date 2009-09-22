  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۲۳

21 فیلم انجمن سینمای جوان در جشنواره‌های رشد و پروین

21 فیلم انجمن سینمای جوان در جشنواره‌های رشد و پروین

21 عنوان فیلم از تولیدات انجمن سینمای جوان در جشنواره فیلم‌های رشد و پروین اعتصامی حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، 16 فیلم کوتاه از انجمن سینمای جوان در پنجمین جشنواره فیلم پروین حضور دارند. در بخش نیلوفر زرین "گلین بارماق" عباس عجم، "گهواره سفید" سلیمه آینه، "فرشته نگهبان آب" طلایه اطلسی، "ناربانو" جعفر بزمیان، "برای کار" حسین شمسی، "بوربیجاده رنگ" بابک خرم‌دین، "زندگی همینه" مریم عربی و زهره زاهدی کرمانی، "وقتی همه خوابیم" عبدالله قهری، "نشانه" مجید عیدان، "داو" فرنوش صمدی، "سوء تفاهم" ماندانا جلالی، "نقطه سر خط" ولی کریم‌نیا به نمایش درمی‌آید.

در بخش نگاه نو "نتظار تلخ" روح‌الله موسوی و "چقدر باید پرداخت" کاترین غلامی و در بخش مسابقه بین‌الملل "سیاهی" سنا نسیمی صائب و "خانه من کجاست" کاترین غلامی حضور دارند. پنجمین جشنواره فیلم پروین از 24 تا 29 مهر در تهران برگزار می‌شود.

پنج فیلم کوتاه انجمن سینمای جوان به سی و نهمین جشنواره فیلم رشد راه یافتند. این آثار عبارتند از "برفک" نقی نعمتی، "در تار و پود بافتن" مهدی یارمحمدی، "نغمه‌های دست" اعظم مرادی، "آدم" رستم نظری، "دشتستان در گذر تاریخ" مهدی بسارده.

کد مطلب 950762

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها