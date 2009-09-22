به گزارش خبرگزاری مهر، 16 فیلم کوتاه از انجمن سینمای جوان در پنجمین جشنواره فیلم پروین حضور دارند. در بخش نیلوفر زرین "گلین بارماق" عباس عجم، "گهواره سفید" سلیمه آینه، "فرشته نگهبان آب" طلایه اطلسی، "ناربانو" جعفر بزمیان، "برای کار" حسین شمسی، "بوربیجاده رنگ" بابک خرم‌دین، "زندگی همینه" مریم عربی و زهره زاهدی کرمانی، "وقتی همه خوابیم" عبدالله قهری، "نشانه" مجید عیدان، "داو" فرنوش صمدی، "سوء تفاهم" ماندانا جلالی، "نقطه سر خط" ولی کریم‌نیا به نمایش درمی‌آید.

در بخش نگاه نو "نتظار تلخ" روح‌الله موسوی و "چقدر باید پرداخت" کاترین غلامی و در بخش مسابقه بین‌الملل "سیاهی" سنا نسیمی صائب و "خانه من کجاست" کاترین غلامی حضور دارند. پنجمین جشنواره فیلم پروین از 24 تا 29 مهر در تهران برگزار می‌شود.

پنج فیلم کوتاه انجمن سینمای جوان به سی و نهمین جشنواره فیلم رشد راه یافتند. این آثار عبارتند از "برفک" نقی نعمتی، "در تار و پود بافتن" مهدی یارمحمدی، "نغمه‌های دست" اعظم مرادی، "آدم" رستم نظری، "دشتستان در گذر تاریخ" مهدی بسارده.