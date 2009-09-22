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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۲۱

آموزش شهروندی در گرگان نیازمند توجه ویژه است

آموزش شهروندی در گرگان نیازمند توجه ویژه است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر گرگان گفت: آموزش شهروندی از وظایف مهم مدیران شهری و شهرداری بوده که در این منطقه توجه جدی به آن نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حبیب الله قلیشلی صبح سه شنبه در نطق پیش از دستور شورای شهر گرگان افزود: قرار بود با حضور در برنامه های رادیویی و تلویزیونی این شرایط برای اعضای شورای شهر فراهم شود که هر یک بتوانند شهروندان را پیرامون اخبار شورای شهر آگاه و آشنا کنند و این مهم فراهم نشد.

وی اظهار داشت: ارائه آموزش شهروندی ضمن آشنا کردن مردم با اقدامات انجام شده، شرایط استفاده از خدمات را بهتر فراهم می کند.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد آموزش شهروندی که باید از برنامه های جدی و پایه ای در شهرداری گرگان باشد که تاکنون به آن اهمیت داده نشده است درحالیکه در اکثر شهرهای بزرگ با ایجاد و تشکیل کمیته شهروندی در مناسبت و ماه های مختلف به آموزش شهروندان پرداخته می شود.

به گفته قلیشلی، از آنجایی که نگاه مردم به شورا و شهرداری یک سویه بوده و فقط از این دو نهاد اجتماعی توقع و انتظار دارند، لازم است با آموزش این نگاه تغییر یابد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر گرگان عنوان کرد: ارائه برنامه های آموزشی علاوه بر کم کردن هزنیه های مجدد برای شهرداری و شهر باعث افزایش درآمد شهرداری و نگاه مثبت شهروندان به مدیران شهری می شود.

وی یادآور شد: شهرداری در آموزش شهروندی موفق نشده است و آموزشهای ارائه شده کافی نبوده است درحالیکه باید بدانیم کارهای انجام شده از دید شهروندان منصف پنهان نمی ماند.

کد مطلب 950775

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