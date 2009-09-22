آموزش شهروندی در گرگان نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حبیب الله قلیشلی صبح سه شنبه در نطق پیش از دستور شورای شهر گرگان افزود: قرار بود با حضور در برنامه های رادیویی و تلویزیونی این شرایط برای اعضای شورای شهر فراهم شود که هر یک بتوانند شهروندان را پیرامون اخبار شورای شهر آگاه و آشنا کنند و این مهم فراهم نشد.

وی اظهار داشت: ارائه آموزش شهروندی ضمن آشنا کردن مردم با اقدامات انجام شده، شرایط استفاده از خدمات را بهتر فراهم می کند.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد آموزش شهروندی که باید از برنامه های جدی و پایه ای در شهرداری گرگان باشد که تاکنون به آن اهمیت داده نشده است درحالیکه در اکثر شهرهای بزرگ با ایجاد و تشکیل کمیته شهروندی در مناسبت و ماه های مختلف به آموزش شهروندان پرداخته می شود.

به گفته قلیشلی، از آنجایی که نگاه مردم به شورا و شهرداری یک سویه بوده و فقط از این دو نهاد اجتماعی توقع و انتظار دارند، لازم است با آموزش این نگاه تغییر یابد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر گرگان عنوان کرد: ارائه برنامه های آموزشی علاوه بر کم کردن هزنیه های مجدد برای شهرداری و شهر باعث افزایش درآمد شهرداری و نگاه مثبت شهروندان به مدیران شهری می شود.

وی یادآور شد: شهرداری در آموزش شهروندی موفق نشده است و آموزشهای ارائه شده کافی نبوده است درحالیکه باید بدانیم کارهای انجام شده از دید شهروندان منصف پنهان نمی ماند.