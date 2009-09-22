اشتباه فدراسیون فوتبال برای پاس دردسرساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مربیان تیم فوتبال پاس همدان که امیداور بودند پیش از دیدار مقابل صبای قم ITC "ساشا کلونیجا"، صربستانی به تهران برسد با یک اشتباه که از سوی روابط بین الملل فدراسیون فوتبال سر زده است، از در اختیار داشتن این بازیکن محروم شدند.

ظاهرا در نامه درخواست روابط بین الملل فدراسیون فوتبال برای دریافت ITC این مدافع صربستانی از فدراسیون فوتبال کشورش نام او به اشتباه درج شده که همین مسئله طی مراحل نهایی انتقال او به جمع سبزپوشان همدانی را با مشکل مواجه ساخته است.

مسئولان باشگاه پاس در تلاشند تا هرچه زودتر کارت ITC ساشا کلونیجا را دریافت کنند و با اخذ مجوز بازی برای او از وجودش در دیدار مقابل ذوب آهن در هفته هشتم لیگ برتر بهره مند شوند.

تیم فوتبال پاس همدان در حالی روز پنجشنبه هفته جاری در چارچوب هفته هشتم مسابقات لیگ برتر به مصاف ذوب آهن اصفهان می رود که دو بازیکن خود به نام‌های یدالله اکبری و شهباز ارگینوف را در اختیار نخواهد داشت. این بازی در ورزشگاه قدس همدان برگزار می شود.