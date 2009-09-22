نظامیان باید اطلاعات سیاسی و جنگی خود را افزایش دهند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار سرتیپ اسدی در مراسم سان و رژه نیروهای مسلح آذربایجان غربی با بیان اینکه امروز با گذشت سالها از دوران هشت سال جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی سیاست مداران و تحلیل گران وابسته به استکبار جهانی با تحلیلهای غلط درصدد ضربه زدن به آرمانهای نظام هستند، اظهار داشت: این امر ضرورت افزایش توان علمی و تخصصی نیروهای نظامی را در کنار فنون رزمی دو چندان می کند.

وی با تاکید بر اینکه نظامیان باید بررسی عمقی و کارشناسانه از مسائل جنگ داشته باشند، بیان داشت: کشوری که می خواهد با تمام توان در مقابل زورگویی های استکبار بایستد هر لحظه باید منتظر یک جنگ تمام عیار باشد و هزینه های جنگی را برای دفاع از سرمایه مردم و اسلام و قرآن تحمل کند.

سردار اسدی با اشاره به رشادتهای رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: هفته اول مهر ماه یادآور سه هزار شبانه روز دفاع از اسلام، شرف و عزت مردم مسلمان ایران است که نقش تعاملی نیروهای نظامی در این دوران انکارناپذیر است.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب مردم در مقابل ظلم و ستم رژیم طاغوت پهلوی در صدد استقرار نظام یکپارچه و محکم و ایجاد دولتی مردمی بود که بیش از 70 کشور قدرت طلب با پشیبانی صدام از طریق عراق جنگی ناخواسته را تحمیل کشور کردند.

رئیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در ادامه رژه نیروهای مسلح را نمایش توان رزمی کشور و استانها به مردم و دولتها دانست و اظهار داشت: نیروهای مسلح از ارتفاعات آذربایجان غربی تا خلیج فارس آماده دفاع از مردم در مقابل ترفندها و جنگهای خانمان سوز هستند.

وی همچنین با اشاره به حوادث بعد از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در کشور گفت: هم اکنون همان تحلیلگران با توسل به رنگها و مقدسات مردم سعی در ایجاد اغتشاش و نارضایتی مردم دارند اما همانند سالهای قبل هوشیاری و آگاهی مردم این توطئه ها را نقش برآب کرد.

سردار اسدی با اشاره به تحرکات استکبار در شهرهای سنی نشین آذربایجان غربی، خاطر نشان کرد: اهل سنت نیز با توجه به بلوغ فکری و سیاسی خود در مقابل حملات و ترفند های حزب های کموله و دموکرات ایستادگی کردند و وفاداری خود را به اسلام و ایران نشان دادند.