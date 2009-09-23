جذب کارورز در دستگاه های دولتی بوشهر ممنوع شد

حسین باشی زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در سال گذشته تعداد زیادی از کارورزان مناطق محروم در واحدهای دولتی مشغول به کار شدند .

وی اظهار داشت: موسسات، اصناف، نهادها، شرکتها، کارگاه ‌ها و بنگاه ‌های خصوصی و بنگاه‌ های تعاونی مجاز به جذب کارورز هستند .

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان بوشهر گفت: از ابتدای سال جاری و براساس مصوبه جدید دو سال به حداکثر سن کارورزان فارغ التحصیل دانشگاهی در مقاطع مختلف تحصیلی اضافه شد که براین اساس حداکثر سن مجاز برای مقطع کاردانی 27 سال، کارشناسی 30 سال، کارشناسی ارشد 33 سال و دکترا 37 سال اعلام شده است .