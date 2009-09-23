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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۹:۵۴

جذب کارورز در دستگاه های دولتی بوشهر ممنوع شد

جذب کارورز در دستگاه های دولتی بوشهر ممنوع شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان بوشهر از ممنوعیت جذب کارورز در واحدهای دولتی استان بوشهر خبر داد و گفت: از ابتدای امسال با توجه به سیاستهای دولت مبنی بر گرایش فارغ التحصیلان دانشگاهی به سمت واحدهای خصوصی و غیردولتی، جذب کارورز در واحدهای دولتی استان بوشهر ممنوع است.

حسین باشی زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در سال گذشته تعداد زیادی از کارورزان مناطق محروم در واحدهای دولتی مشغول به کار شدند.

وی اظهار داشت: موسسات، اصناف، نهادها، شرکتها، کارگاه ‌ها و بنگاه ‌های خصوصی و بنگاه‌ های تعاونی مجاز به جذب کارورز هستند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان بوشهر گفت: از ابتدای سال جاری و براساس مصوبه جدید دو سال به حداکثر سن کارورزان فارغ التحصیل دانشگاهی در مقاطع مختلف تحصیلی اضافه شد که براین اساس حداکثر سن مجاز برای مقطع کاردانی 27 سال، کارشناسی 30 سال، کارشناسی ارشد 33 سال و دکترا 37 سال اعلام شده است.

باشی زادگان گفت: با ایجاد هماهنگی و یکپارچگی هر چه بیشتر ما بین دستگاه های اجرایی مشمول طرح و سایر ارگان های ذیربط می توانیم گام مناسبی را در راستای اطلاع رسانی و توجیه کردن واحدهای پذیرنده در خصوص مزیتهای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب طرح کارورزی برداریم.

کد مطلب 950800

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